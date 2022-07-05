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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Славянска призвал жителей эвакуироваться: Город стал прифронтовым, ближайшие позиции россиян в 7–10 км

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Обстрелы Славянска усилились, жителей города призывают эвакуироваться
Обстрелы Славянска усилились, жителей города призывают эвакуироваться
Фото: Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація﻿

ВСУ держат оборону вокруг Славянска, но в городе опасно – обстрелы оккупантов усиливаются. Власти города готовы продолжать эвакуацию даже в экстремальных условиях, но лучше уезжать сейчас. Об этом мэр города Валим Лях рассказал 4 июля в эфире "Еспресо ТВ".

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас важно эвакуировать как можно больше людей, вчерашнее событие (обстрел из РСЗО, повлекший гибель шести горожан. – "ГОРДОН".) стало маркером – и люди активнее стали выезжать из города", - отметил Лях.

По его словам, противник стоит в нескольких десятках километрах от Славянска, на одном из направлений до оккупантов уже менее 10 км.

"Если брать в направлении Лимана к Райгородку  – это 7–10, если брать в направлении Изюма, Долины – это 30. Если направление Святогорска – это до 20. Артиллерия уже бьет по городу, такая возможность у врага есть", – добавил Лях.

По мнению мэра, сложно сказать, откуда оккупанты нанесут главный удар. При этом Лях предположил, что россияне будут компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города и мирного населения.

"Следующей целью будут и Славянск, Краматорск, Бахмут, поэтому наблюдаем за событиями, которые сейчас на фронтах. Но могу сказать, что с направления Изюма, Святогорска, Довлгенького, Лимана наши войска держат оборону”, – цитирует мэра Славянска "24 канал".

Лях заверил, что в случае вражеского наступления власти будут продолжать эвакуацию из Славянска даже в экстремальных условиях, подобно тому, как было в Северодонецке. По его словам, на 5 июля уже записалось 200 человек, которые уедут из города. Эвакуация идет по двум направлениям: через Днепр в Ровно – первый маршрут, второй – в Покровск и поездом во Львов.

"Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушены. Девятиэтажное здание частично разрушено. Всегда жалость человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться", – сказал Лях.

Контекст:

В последние дни Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Так, 30 июня город обстреляли кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек.

1 июля россияне нанесли по Славянску новый удар кассетным вооружением, погибли четыре человека, пятеро получили ранения.

3 июля оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО. Мэр города Вадим Лях заявлял, что погибло шесть человек, ранено 15.

Теги: Россия, Донецкая область, Славянск, оккупация, Лиман, Изюм, эвакуация, РСЗО, Святогорск, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Еспресо, войска, Вадим Лях, российские оккупанты
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