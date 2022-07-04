Жители Мариуполя умирают от недостатка лекарств, в городе нет врачей – горсовет

Бойченко подчеркнул, что онкопациенты, диабетики и ряд людей с другими серьезными диагнозами находятся в зоне риска и не могут ждать, пока оккупанты доставят медикаменты, их жизнь под угрозой.

"Более двух месяцев российские захватчики и их пособники – самопровозглашенные власти Мариуполя – блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам", – констатировал он.

Вследствие этого, заявил Бойченко, вместо качественного лечения заболеваний практикуются ампутации, и такие "быстрые решения" оккупантов калечат мариупольцев.

"Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий у него случился инсулиновый криз. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не единичный случай", – написал мэр Мариуполя.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 4 июля в Telegram, что оккупированный город покинули последние врачи.

"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. С сегодняшнего дня они отправлены домой", — пишет он.

Мариупольских врачей, по данным советника мэра, после оккупации в городе тоже не осталось.

"То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет", – резюмирует Андрющенко.