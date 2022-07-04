Жители Мариуполя умирают от недостатка лекарств, в городе нет врачей – горсовет

Бойченко подчеркнул, что онкопациенты, диабетики и ряд людей с другими серьезными диагнозами находятся в зоне риска и не могут ждать, пока оккупанты доставят медикаменты, их жизнь под угрозой.
"Более двух месяцев российские захватчики и их пособники – самопровозглашенные власти Мариуполя – блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам", – констатировал он.
Вследствие этого, заявил Бойченко, вместо качественного лечения заболеваний практикуются ампутации, и такие "быстрые решения" оккупантов калечат мариупольцев.
"Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий у него случился инсулиновый криз. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не единичный случай", – написал мэр Мариуполя.
В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 4 июля в Telegram, что оккупированный город покинули последние врачи.
"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. С сегодняшнего дня они отправлены домой", — пишет он.
Мариупольских врачей, по данным советника мэра, после оккупации в городе тоже не осталось.
"То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет", – резюмирует Андрющенко.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В Мариуполе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.