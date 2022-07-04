ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Мариуполя умирают от недостатка лекарств, в городе нет врачей – горсовет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Так в Мариуполе выглядит "аптека" времен российской оккупации
Так в Мариуполе выглядит "аптека" времен российской оккупации
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В оккупированном Мариуполе Донецкой области наблюдается дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой, жители города в опасности из-за недостатка лекарств. Об этом 4 июля сообщила в Telegram пресс-служба Мариупольского городского совета, ссылаясь на заявление мэра города Вадима Бойченко.

Бойченко подчеркнул, что онкопациенты, диабетики и ряд людей с другими серьезными диагнозами находятся в зоне риска и не могут ждать, пока оккупанты доставят медикаменты, их жизнь под угрозой.

"Более двух месяцев российские захватчики и их пособники – самопровозглашенные власти Мариуполя – блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам", – констатировал он.

Вследствие этого, заявил Бойченко, вместо качественного лечения заболеваний практикуются ампутации, и такие "быстрые решения" оккупантов калечат мариупольцев.

"Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий у него случился инсулиновый криз. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не единичный случай", – написал мэр Мариуполя.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 4 июля в Telegram, что оккупированный город покинули последние врачи.

"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. С сегодняшнего дня они отправлены домой", — пишет он.

Мариупольских врачей, по данным советника мэра, после оккупации в городе тоже не осталось.

"То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет", – резюмирует Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: медицина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, аптеки, лекарства, горсовет, гуманитарная катастрофа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, врачи, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (205993)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (84776)
3
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (42011)
4
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (37187)
5
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31705)
6
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова (15557)
7
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (11902)
8
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (11388)
 
 
 
 