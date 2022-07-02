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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бедняков рассказал музею "Голоса Мирных", как в Мариуполе умерла его мать

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Андрей Бедняков: Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни
Андрей Бедняков: Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни
Фото: portal.lviv.ua

Украинский телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя, он покинул город за три дня до войны, отправившись на съемки за границу. В 24 февраля утром успокаивал жену, которая с ребенком была в Украине, а затем позвонил по телефону маме и сестре в Мариуполь, они ответили, что все "как обычно", так как жители города привыкли слышать взрывы. Через несколько дней связь исчезла на три недели, рассказал Бедняков в своей истории для музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Мама Андрея болела. В первый день войны она сказала: "Это конец". С каждым взрывом женщине становилось все хуже, и вскоре она ушла из жизни... Сестра увезла маму из Мариуполя, она не хотела хоронить ее во дворе, как делали другие жители. Одно время она не говорила брату, что мамы уже нет, так как волновалась, что он будет пытаться приехать в Мариуполь.

"Наверное, поэтому я еще не до конца осознаю, что мамы не стало, потому что я не видел могилы. Когда увижу, наверное, тогда пойму, что мамы нет", – признается Андрей.

Ведущий просил знакомых сходить в район, где жили его близкие. Ему сообщали, что видели сестру, она готовила еду во дворе. Квартира, в которой родился Андрей, сгорела в первые дни после попадания снаряда. Он рассказал, что некоторые люди, выехав из Мариуполя, не могли разговаривать от шока.

"Это мой родной город. Это адская боль. Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни. Не только по личной ране, по маме, но и по городу – я очень его люблю. И очень жду того дня, когда все мы поедем домой", – рассказал ведущий.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

Рассказать свою историю можно так:

  • написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 00.
Теги: Мариуполь, война России против Украины, музей, Андрей Бедняков, мать
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