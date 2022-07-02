Бедняков рассказал музею "Голоса Мирных", как в Мариуполе умерла его мать

Андрей Бедняков: Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни Фото: portal.lviv.ua

Мама Андрея болела. В первый день войны она сказала: "Это конец". С каждым взрывом женщине становилось все хуже, и вскоре она ушла из жизни... Сестра увезла маму из Мариуполя, она не хотела хоронить ее во дворе, как делали другие жители. Одно время она не говорила брату, что мамы уже нет, так как волновалась, что он будет пытаться приехать в Мариуполь.

"Наверное, поэтому я еще не до конца осознаю, что мамы не стало, потому что я не видел могилы. Когда увижу, наверное, тогда пойму, что мамы нет", – признается Андрей.

Ведущий просил знакомых сходить в район, где жили его близкие. Ему сообщали, что видели сестру, она готовила еду во дворе. Квартира, в которой родился Андрей, сгорела в первые дни после попадания снаряда. Он рассказал, что некоторые люди, выехав из Мариуполя, не могли разговаривать от шока.

"Это мой родной город. Это адская боль. Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни. Не только по личной ране, по маме, но и по городу – я очень его люблю. И очень жду того дня, когда все мы поедем домой", – рассказал ведущий.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

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