Бедняков: То, что россияне сделали с моим городом, я не прощу никогда. Мариуполь – это боль

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский телеведущий Андрей Бедняков.
Гордон спросил Беднякова, что он думает, когда видит, что с Мариуполем сделали россияне.
"Во мне борются ненависть и равнодушие. Ненависть я к себе не подпускаю, я ее наотрез не хочу видеть у себя внутри. Ненависть, которая сейчас есть у многих, – она действительно подбирается все ближе и ближе, но я ее отталкиваю, я не хочу ненавидеть, потому что ненависть – она сжигает изнутри еще сильнее. Мне хочется равнодушия, я не хочу знать, что происходит в этой стране, что это за страна. Они живут своей жизнью, мы – своей. То, что они сделали с моим городом, я не прощу никогда", – ответил телеведущий.
Бедняков рассказал, что в Мариуполе у него было очень много друзей, часть из них еще осталась в городе.
"Но то, что происходит сейчас, – я смотрю на все эти фотографии – это боль. Мариуполь – это боль. Я никогда не думал, что может быть так больно. Когда знаешь город свой, буквально каждый шаг", – отметил телеведущий.
По словам Беднякова, Мариуполь до нападения оккупантов очень быстро развивался.
"Если он не был одним из самых лучших городов, но в перспективе таким он мог бы стать 100%. Очень много делалось, город поменялся, центр поменялся: красивые детские площадки, красивые парки… вкусные рестораны, хорошие люди. И когда в один момент… у тебя это отбирают, тебе становится как-то противно, что ты не верил и не думал, что такое может быть и что на тебя может напасть эта страна", – сказал украинский телеведущий.
Во время осады Мариуполя мать Беднякова впала в кому, а позже умерла.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
На сегодняшний день РФ оккупировала более 20% территории Украины. Сейчас самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, РФ неоднократно заявляла, что ее цель – захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. В результате интенсивных боевых действий, по данным местных властей, в городе повреждено 95% многоэтажек. По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.