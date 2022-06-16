Бедняков: То, что россияне сделали с моим городом, я не прощу никогда. Мариуполь – это боль

Бедняков: То, что происходит сейчас в Мариуполе, – это боль Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский телеведущий Андрей Бедняков.

Гордон спросил Беднякова, что он думает, когда видит, что с Мариуполем сделали россияне.

"Во мне борются ненависть и равнодушие. Ненависть я к себе не подпускаю, я ее наотрез не хочу видеть у себя внутри. Ненависть, которая сейчас есть у многих, – она действительно подбирается все ближе и ближе, но я ее отталкиваю, я не хочу ненавидеть, потому что ненависть – она сжигает изнутри еще сильнее. Мне хочется равнодушия, я не хочу знать, что происходит в этой стране, что это за страна. Они живут своей жизнью, мы – своей. То, что они сделали с моим городом, я не прощу никогда", – ответил телеведущий.

Бедняков рассказал, что в Мариуполе у него было очень много друзей, часть из них еще осталась в городе.

"Но то, что происходит сейчас, – я смотрю на все эти фотографии – это боль. Мариуполь – это боль. Я никогда не думал, что может быть так больно. Когда знаешь город свой, буквально каждый шаг", – отметил телеведущий.

По словам Беднякова, Мариуполь до нападения оккупантов очень быстро развивался.

"Если он не был одним из самых лучших городов, но в перспективе таким он мог бы стать 100%. Очень много делалось, город поменялся, центр поменялся: красивые детские площадки, красивые парки… вкусные рестораны, хорошие люди. И когда в один момент… у тебя это отбирают, тебе становится как-то противно, что ты не верил и не думал, что такое может быть и что на тебя может напасть эта страна", – сказал украинский телеведущий.

Во время осады Мариуполя мать Беднякова впала в кому, а позже умерла.

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