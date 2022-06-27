Мариупольцы находятся в гетто без нормальной питьевой воды и пищи. Коллаборанты устроили для них голодные игры – мэр

Бойченко: Довели жителей до того, что они вынуждены охотиться на голубей. Эти ужасные вещи происходят в ХХI веке в сердце Европы, на виду у всего мира Скриншот: Маріупольська міська рада / Facebook

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя.

Ловушки для голубей, в частности, появились возле 17-го микрорайона, уточнили в мэрии.

"Мариупольцы находятся в гетто без нормальной питьевой воды и пищи. Они не могут уехать из города. Коллаборанты устроили настоящие голодные игры для мариупольцев. Довели жителей до того, что они вынуждены охотиться на голубей. Это издевательство над людьми, которые до войны жили полноценной жизнью – не знали, что такое голод или недостаток питьевой воды. Эти ужасные вещи происходят в ХХI веке в сердце Европы, на виду у всего мира. Это геноцид украинского народа от государства-террориста", – сказал мэр города Вадим Бойченко.

Пресс-служба горсовета приводит комментарий директора Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Мариуполя Александра Лазаренко, который говорит, что употребление голубей опасно для здоровья.

"Голуби – это рассадник многих вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний, в связи с чем мясо может быть инфицировано. От него можно заболеть гистоплазмозом, энцефалитом, орнитозом, сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими опасными болезнями. Такие заболевания особенно опасны для детей и пожилых людей. При отсутствии надлежащей медицинской помощи это может привести даже к летальным случаям", – пояснил врач.

Кроме того, ранее советник Бойченко Петр Андрющенко рассказывал, что жители Мариуполя собирают воду из луж.

"Проблема с питьевой водой набирает обороты. Настолько, что ее просто нет, особенно там, где оккупанты отчитались о возобновлении водоснабжения. Люди вынуждены буквально набирать техническую воду из луж от прорывов [канализации] и использовать ее для жизни", – писал он 18 июня и публиковал видео.