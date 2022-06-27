"Ответ абсолютно очевиден". В Кремле отреагировали на иск Ахметова против России

Спикер Кремля отметил, что РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека.

По словам Пескова, "в данном случае Россия вышла из соответствующих документов, поэтому ответ абсолютно очевиден".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 июня пресс-служба компании Ахметов СКМ сообщила, что бизнесмен подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною при помощи лучших украинских и американских юристов подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна", – подчеркнул Ахметов.

За нарушение прав собственности Ахметов, которому, в частности, принадлежит мариупольский завод "Азовсталь" и ряд других промышленных предприятий на Донбассе, требует от РФ возмещения ущерба. Точная сумма компенсации пока не может быть определена в связи с продолжающимися боевыми действиями, однако предполагается, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов.