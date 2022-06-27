"Зло не может оставаться безнаказанным". Ахметов подал в ЕСПЧ иск против России

Ахметов: Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна Фото: scm.com.ua

"Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", – говорится в сообщении.

В дополнение к этой жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят дальнейшей блокады, мародерства, перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями СКМ.

Как пояснили в пресс-службе, Ахметов просит суд "четко дать России понять", что ее действия, которые ведут к продовольственному кризису и несут ущерб украинской экономике, недопустимы.

Учитывая серьезность ситуации, бизнесмен попросил придать делу приоритетный статус. Помимо этого, он обратился к ЕСПЧ с просьбой применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку основная причина нарушений его прав – российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности – имеет аналогичные последствия для собственников бизнеса по всей Украине.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною при помощи лучших украинских и американских юристов подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее", – подчеркнул Ахметов.

Юрист Джонатан Гимблетт, представляющей бизнесмена в этом деле, заявил, что у пострадавших от российской агрессии есть все юридические возможности привлечь РФ к ответственности.

"Мы верим, что суд потребует от России выполнения обязательств в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и основных свободах и обеспечит Ахметову и другим украинцам, пострадавшим в результате этой войны, правосудие, которое они заслуживают", – сказал Гимблетт.

За нарушение прав собственности Ахметов требует от РФ возмещения ущерба. Точная сумма компенсации пока не может быть определена в связи с продолжающимися боевыми действиями, однако предполагается, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)