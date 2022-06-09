ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Ахметов направит 60 млн грн в поддержку украинского футбола

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, а также проектов детского футбола
Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, а также проектов детского футбола
Фото: shakhtar.com

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов принял решение о предоставлении финансовой помощи клубам и детским футбольным проектам, сообщили в пресс-службе "Шахтера".

"Сегодня Украина переживает тяжелые времена. Уже более трех месяцев идет война против России за нашу независимость, за наши города, за наших людей, детей, за наше будущее. Война идет сразу на нескольких фронтах: военном, экономическом, информационном, дипломатическом. В это тяжелое время важно быть сплоченными, доверять и помогать друг другу. ФК "Шахтер" приветствует намерение УАФ и клубов Премьер-лиги о проведении следующего чемпионата Украины. Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату", – сказано в сообщении. 

В клубе заявили, что Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола суммой в 60 млн грн.

"Принцип солидарности – основа европейского футбола. Уверены, помогая, мы становимся только сильнее и делаем сплоченнее нашу большую дружную футбольную семью. Вместе – победим!" – подытожили в ФК "Шахтер".

Теги: футбол, Ринат Ахметов, помощь, ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186027)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85536)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (78742)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (30409)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (27650)
6
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (22448)
7
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (19307)
8
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (18893)
 
 
 
 