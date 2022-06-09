Ахметов направит 60 млн грн в поддержку украинского футбола

Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, а также проектов детского футбола Фото: shakhtar.com

"Сегодня Украина переживает тяжелые времена. Уже более трех месяцев идет война против России за нашу независимость, за наши города, за наших людей, детей, за наше будущее. Война идет сразу на нескольких фронтах: военном, экономическом, информационном, дипломатическом. В это тяжелое время важно быть сплоченными, доверять и помогать друг другу. ФК "Шахтер" приветствует намерение УАФ и клубов Премьер-лиги о проведении следующего чемпионата Украины. Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату", – сказано в сообщении.

В клубе заявили, что Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола суммой в 60 млн грн.

"Принцип солидарности – основа европейского футбола. Уверены, помогая, мы становимся только сильнее и делаем сплоченнее нашу большую дружную футбольную семью. Вместе – победим!" – подытожили в ФК "Шахтер".