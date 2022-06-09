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Сборная Украины по футболу победила команду Ирландии в Лиге наций

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Цыганков автор победного гола для сборной Украины
Цыганков – автор победного гола для сборной Украины
Фото: УЕФА / Twitter

Национальная сборная Украины по футболу с победы стартовала в первой группе дивизиона В (второй по рейтингу) Лиги наций сезона 2022/2023, 8 июня в Дублине команда тренера Александра Петракова со счетом 1:0 победила хозяев поля – Ирландию.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Единственный гол в начале второго тайма забил вышедший на замену полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Мяч, который на 37-й минуте поединка забил защитник сборной Украины Тарас Качараба, был отменен из-за офсайда у нападающего Артема Довбика.

В другом поединке группы сборная Шотландии со счетом 2:0 победила команду Армении, отмечается на сайте УЕФА.

В турнирной таблице сборная Украины, имея в активе три набранных очка, делит первое – третье места с Шотландией и Арменией, у которой два сыгранных матча.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 11 июня в Лодзе (Польша) против команды Армении, указывается на сайте УЕФА.

Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.

Контекст:

Сборная Украины не смогла пробиться на Чемпионат мира 2022 в Катаре. Украинская команда с минимальным счетом 0:1 уступила в Кардиффе сборной Уэльса в финале отбора на ЧМ 2022, автогол в пассиве капитана Андрея Ярмоленко.

1 июня в полуфинале отбора украинцы на выезде со счетом 3:1 обыграли Шотландию.

Теги: футбол, УЕФА, сборная Украины, Ирландия, Дублин, офсайд, Лига наций УЕФА, Виктор Цыганков, Александр Петраков, национальная сборная
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