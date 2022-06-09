Сборная Украины по футболу победила команду Ирландии в Лиге наций

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Единственный гол в начале второго тайма забил вышедший на замену полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Мяч, который на 37-й минуте поединка забил защитник сборной Украины Тарас Качараба, был отменен из-за офсайда у нападающего Артема Довбика.

В другом поединке группы сборная Шотландии со счетом 2:0 победила команду Армении, отмечается на сайте УЕФА.

В турнирной таблице сборная Украины, имея в активе три набранных очка, делит первое – третье места с Шотландией и Арменией, у которой два сыгранных матча.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 11 июня в Лодзе (Польша) против команды Армении, указывается на сайте УЕФА.

Победители групп в Лиге B поднимутся в Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.