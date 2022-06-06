Петраков: Сборной Украины не хватило забитого мяча и везения в матче против Уэльса

Петраков отметил, что у него "нет претензий к игрокам" сборной Украины после матча против Уэльса Фото: EPA

Об этом на послематчевой пресс-конференции 5 июня рассказал главный тренер национальной сборной Александр Петраков.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Украинская команда с минимальным счетом 0:1 уступила в Кардиффе сборной Уэльса в финале отбора на ЧМ 2022, автогол в пассиве капитана Андрея Ярмоленко.

По словам Петракова, футболисты сборной Украины "сделали все, что смогли".

"Не знаю, что сказать. Нужно извиниться за то, что мы не забили, но делали все, что могли. Это спорт… [Не хватило сегодня] забитого мяча – больше ничего. Это спорт, футбол. У одних сегодня было везение, у других – не было", – сказал наставник национальной команды.

Петраков отметил, что у него "нет претензий к игрокам" сборной Украины.

"Обращаюсь к прессе: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает – команда, проигрывает – главный тренер", – добавил наставник.

Говоря о ситуации в раздевалке сборной Украины после матча Петраков подчеркнул, что там "стоит гробовая тишина". Тренер также высказался относительно войны в Украине, которую 24 февраля начала РФ.

"Вы все знаете, что у нас идет война, гибнут люди, дети, женщины, россияне наносят очень много вреда нашей инфраструктуре. Наши ребята из ВСУ борются как могут. Могу пожелать, чтобы все поддерживали нашу страну. Хочу еще раз подчеркнуть: не дай Бог, чтобы к вам пришло это горе. Пока он лично тебя не коснется – никто не поймет, что такое война, – отметил Петраков. – Мы сейчас находимся здесь, а там гибнут люди… Я не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали сегодня все, что могли. Но это спорт… Кому-то повезло, кому-то – нет".