Украина не смогла пробиться на чемпионат мира 2022. В игре с Уэльсом Ярмоленко забил в свои ворота

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона.

Единственный мяч был забит на 34-й минуте матча нападающим украинской сборной, ее капитаном Андреем Ярмоленко. При выполнении соперником штрафного удара украинец неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота.

Несколько раз украинские футболисты имели возможность сравнять счет, но им это не удалось.

На чемпионат мира отправляется сборная Уэльса, в финальной части турнира они будут играть в одной группе с Англией, Ираном и США.

1 июня в полуфинале отбора украинцы на выезде со счетом 3:1 обыграли Шотландию.