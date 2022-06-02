Футболисты и болельщики с флагами Украины, радость от забитых голов. Фоторепортаж о матче Украина – Шотландия
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Сборная вышла на матч с флагами Украины
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Полузащитник сборной и английского "Манчестер Юнайтед" Александр Зинченко
Фото: ЕРА
Атакующий полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко забил первый гол на 33-й минуте
Фото: ЕРА
Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук забил второй гол на 48-й минуте
Фото: ЕРА
А тут Зинченко радуется первому голу
Фото: ЕРА
Реакция Александра Петракова на игру
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Зинченко бросает футболку фанам
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Артем Довбик – автор третьего гола – снял футболку и бросил ее болельщикам после матча
Фото: ЕРА
Болельщики, которым удалось поймать эту футболку.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Игроки сборной после матча аплодируют публике
1 июня в Глазго (Шотландия) прошли стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года и первая игра национальной сборной по футболу с начала полномасштабного вторжения России в Украину (за исключением товарищеских матчей). Игра завершилась победой Украины со счетом 3:1
. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сборная подарила стране "два часа счастья, от которого мы отвыкли"
. Фотографии, на которых запечатлены эмоции футболистов сборной, болельщиков и тренера команды Александра Петракова, опубликовало агентство ЕРА
. На них также видны радостные болельщики, которым удалось поймать футболку одного из авторов голов – Артема Довбика, множество национальной символики в руках болельщиков и сами футболисты, которые вышли на матч, обернутые в национальные флаги Украины.