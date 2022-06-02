Футболисты и болельщики с флагами Украины, радость от забитых голов. Фоторепортаж о матче Украина – Шотландия

Артем Довбик – автор третьего гола – снял футболку и бросил ее болельщикам после матча

Артем Довбик – автор третьего гола – снял футболку и бросил ее болельщикам после матча

А тут Зинченко радуется первому голу

А тут Зинченко радуется первому голу

Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук забил второй гол на 48-й минуте

Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук забил второй гол на 48-й минуте

Атакующий полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко забил первый гол на 33-й минуте

Атакующий полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко забил первый гол на 33-й минуте

Сборная вышла на матч с флагами Украины

Сборная вышла на матч с флагами Украины

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