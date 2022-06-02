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Футболисты и болельщики с флагами Украины, радость от забитых голов. Фоторепортаж о матче Украина – Шотландия

Сегодня 01.12
1 июня в Глазго (Шотландия) прошли стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года и первая игра национальной сборной по футболу с начала полномасштабного вторжения России в Украину (за исключением товарищеских матчей). Игра завершилась победой Украины со счетом 3:1. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сборная подарила стране "два часа счастья, от которого мы отвыкли". Фотографии, на которых запечатлены эмоции футболистов сборной, болельщиков и тренера команды Александра Петракова, опубликовало агентство ЕРА. На них также видны радостные болельщики, которым удалось поймать футболку одного из авторов голов – Артема Довбика, множество национальной символики в руках болельщиков и сами футболисты, которые вышли на матч, обернутые в национальные флаги Украины.
Теги: футбол, Шотландия, сборная Украины, чемпионат мира, Андрей Ярмоленко, Глазго, Владимир Зеленский, чемпионат мира по футболу 2022, футболист Александр Зинченко, Александр Петраков, Артем Довбик
 

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