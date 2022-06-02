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Зеленский – об игре сборной по футболу: Просто гордость. Два часа счастья, от которого мы отвыкли

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Сборная Украины по футболу сегодня победила в матче против Шотландии
Сборная Украины по футболу сегодня победила в матче против Шотландии
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram отблагодарил национальную сборную по футболу за матч, против сборной Шотландии, который прошел в Глазго 1 июня.

Это был стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года и первая игра национальной сборной по футболу с начала полномасштабного вторжения России в Украину (за исключением товарищеских матчей). Игра завершилась победой Украины со счетом 3:1.

"Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!" – прокомментировал Зеленский. 

Сборная подарила радость украинским военным и всей стране, подчеркнул президент. 

"Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла України... ", которую не заглушить. Воюем, сражаемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!" – добавил он.  

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Групповую часть отборочного турнира в Европе сборная Украины завершила на втором месте в группе D, пропустив вперед только действующих чемпионов мира, сборную Франции.

Украина должна была сыграть стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата еще в марте, однако игры были отложены из-за нападения России.

5 июня сборная проведет решающий поединок – против сборной Уэльса. В случае победы украинская команда второй раз в истории сможет сыграть на чемпионате мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Шотландия, чемпионат мира, Владимир Зеленский, чемпионат мира по футболу 2022
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