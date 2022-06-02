Зеленский – об игре сборной по футболу: Просто гордость. Два часа счастья, от которого мы отвыкли

Это был стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года и первая игра национальной сборной по футболу с начала полномасштабного вторжения России в Украину (за исключением товарищеских матчей). Игра завершилась победой Украины со счетом 3:1.
"Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!" – прокомментировал Зеленский.
Сборная подарила радость украинским военным и всей стране, подчеркнул президент.
"Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла України... ", которую не заглушить. Воюем, сражаемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!" – добавил он.
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Групповую часть отборочного турнира в Европе сборная Украины завершила на втором месте в группе D, пропустив вперед только действующих чемпионов мира, сборную Франции.
Украина должна была сыграть стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата еще в марте, однако игры были отложены из-за нападения России.
5 июня сборная проведет решающий поединок – против сборной Уэльса. В случае победы украинская команда второй раз в истории сможет сыграть на чемпионате мира.