Зеленский – об игре сборной по футболу: Просто гордость. Два часа счастья, от которого мы отвыкли

Сборная Украины по футболу сегодня победила в матче против Шотландии Фото: ЕРА

Это был стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года и первая игра национальной сборной по футболу с начала полномасштабного вторжения России в Украину (за исключением товарищеских матчей). Игра завершилась победой Украины со счетом 3:1.

"Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!" – прокомментировал Зеленский.

Сборная подарила радость украинским военным и всей стране, подчеркнул президент.

"Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла України... ", которую не заглушить. Воюем, сражаемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!" – добавил он.