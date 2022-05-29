Кубок европейских чемпионов по футболу завоевал "Реал" из Мадрида, в финале он обыграл "Ливерпуль"

В матче, который проходил на "Стад де Франс" в Париже, был забит один мяч – на 59-й минуте нападающий испанского клуба Жуниор Винисиус (из Бразилии) отличился, "на грани офсайда" оказавшись возле ворот соперника.

1:0 в пользу "Реала", который завоевал этот трофей (учитывая прежние названия турнира) 14-й раз. По этому показателю равных мадридскому клубу нет.

В запасе "Реала" в решающем матче евротурнира находился украинский вратарь Андрей Лунин.

На групповом этапе Лиги чемпионов нынешний победитель турнира был в группе D вместе с "Шахтером" из Украины.

В 2021 году Лигу чемпионов выиграл лондонский "Челси".