Григорий Суркис: Нужно сделать все необходимое, чтобы возобновить чемпионат Украины

Суркис: Если мы будем понимать, что большинство клубов не сможет летом – осенью стартовать в официальных соревнованиях, принуждать, угрожать никому не нужно Фото: dynamo.kiev.ua

Мы должны сделать все, чтобы внутренние соревнования возобновились. И не где-то, а на территории Украины!

– Значит, Григорий Михайлович, начнем с самого сложного. Из-за нападения РФ текущий футбольный сезон в Украине завершить не удалось. И пока неизвестно, что будет дальше. Так будут играть наши команды или нет? Быть футболу или не быть?

– Однозначно, быть! Планировать начало нового чемпионата, проводить его обязательно нужно. Определиться с тем, какие клубы готовы к этому с финансовой, кадровой, эмоциональной точки зрения и двинуться вперед.

Вопрос – где играть? На него мы должны дать ответ прежде всего. Да, дальше будут появляться новые неопределенности – кто и к чему готов, при каких условиях и все остальное. Но самое главное, мне кажется, найти общий язык с местом проведения футбольных матчей с участием украинских команд. Как на международном уровне, так и на уровне внутренних соревнований.

К сожалению, из-за агрессии РФ и войны, навязанной Украине, наши сборные и клубы, которые будут выступать в еврокубках, вынуждены будут еще некоторое время принимать соперников на нейтральных полях. По меньшей мере, на период действия военного положения, уже пролонгированного до конца августа. Впрочем, скорее, эта реальность будет продолжаться до нашей победы.

Однако и в таких сложных условиях украинский футбол все равно должен жить. Относительно его развития говорить пока не ко времени, но прилагать усилия для сохранения уровня наших команд должны все, кто причастен к делам. Это чрезвычайно важно. Также считаю, нам очень необходимо выстраивать корпоративное единство и солидарность. Чтобы понять реальные потребности и проблемы каждого члена футбольного сообщества и помочь тем, кто не сможет выстоять в этот период самостоятельно.

Возвращаясь к теме проведения внутренних соревнований, я уверен, мы должны сделать все, чтобы они возобновились. И не где-то, а на территории Украины!

– Вы действительно считаете возможным? Потому что клубы, кажется, более склонны к мнению, что с точки зрения безопасности им лучше играть за границей. Что, кстати, вызывает удивление украинцев. И обычных болельщиков, представителей других профессий и спортивных дисциплин можно понять – неужели футбол настолько не адаптирован к форс-мажору?

– Не спешите, пожалуйста, с навешиванием ярлыков. Никаких проблем с адаптацией нет. Да, в СМИ наперегонки распространяются чьи-то предложения, дискуссионные заголовки и острые комментарии – и это нормально в демократической стране. На этапе дискурса каждый может высказать свои пожелания, не правда ли? Но если бы вы поинтересовались моим мнением, я бы акцентировал на следующем.

На днях на единственном телемарафоне, совместно транслируемом бывшими каналами-конкурентами, промелькнул интересный сюжет с участием государственного секретаря США. В эфире самого популярного в Штатах ток-шоу ведущий интересовался у Энтони Блинкена, действительно ли президент Украины настолько мужественный человек, как это выглядит с экранов и в соцсетях. И глава внешнеполитического департамента засвидетельствовал выдающуюся решимость Владимира Зеленского, которую он проявил в самое критическое время, показывая пример всем патриотам. Соль сюжета: это – образец поведения лидера современного мира, эталон мужества в условиях даже не кризиса – чрезвычайной опасности!

Меня, достаточно опытного и закаленного человека, услышанное очень поразило и помогло окончательно расставить все точки над "i". А теперь и вы спросите себя: где именно должен проходить чемпионат Украины? Конечно, дома! Тогда футбол станет еще одной линией национального сопротивления, спортивным фронтом. Учитывать опасность – разве это не свойственно любому из нас? Но мы как-то пытаемся работать над собой и в конце концов остаемся в Украине. Так и наш футбол способен продемонстрировать свое единство с народом, что было бы сильным проявлением здорового патриотического, освободительного движения.

Возможно, предложенная точка зрения, если с ней в конце концов согласится общество и потребует определенных корректив существующих законодательных актов. Скажем, относительно проведения массовых мероприятий в период военного положения или регламентных соревновательных норм, изменений сроков проведения внутренних турниров или количества их участников и т. д. Но другого выбора, вы правы, украинцы могут и не воспринять. Хотя категоричность определения территории проведения соревнований в данном случае – также не лучшая советчица. Гибкость и адекватность в оценке ситуации в привязке ее к конкретным обстоятельствам, наверное, будет служить для нас лучшим ориентиром. Я тоже ясно это понимаю и признаю.

Поэтому не могу не согласиться и с таким тезисом. Неужели футбольное сообщество хочет дождаться личного призыва к нему со стороны президента страны? Или вполне вероятного запроса со стороны представителей союзнических государств: зачем мы направляем в Украину миллиардные ленд-лизы, если вы тратите миллионы на футбольные матчи на чужбине? Никто же не живет в иллюзиях относительно сметы заграничного содержания десятков клубов?

Впереди еще экзамен чемпионатом мира. И нам хочется верить в совершение настоящего спортивного подвига со стороны наших ребят

– Идем дальше. Через финал ЧМ-2022, который продлится с 21 ноября по 18 декабря, следующий сезон всюду воспринимался как экспериментальное и в чем-то даже чрезвычайное явление. Для Украины кампания 2022/23 выглядит и вовсе форс-мажором в квадрате или даже в кубе. Вы с этой стороны не ожидаете какой-либо дополнительной сложности?

– Да, чемпионаты мира, как и любые другие престижные футбольные турниры для сборных, всегда проходили летом – на стыке двух сезонов. Однако в связи с проведением финального этапа ЧМ-2022 в пустынном Катаре соревнования столь высокого ранга впервые пройдут на стыке осени и зимы. Это обстоятельство вырывает из традиционного футбольного календаря целый месяц и даже больше, ведь сборным понадобится еще время для подготовки к финальному этапу.

Тем не менее, подавляющее большинство национальных ассоциаций и лиг имело достаточно времени для адаптации своих календарей под особенности этого сезона. Как и континентальные федерации, например, УЕФА, тоже заранее совершивший необходимый апгрейд. Поэтому для них новая кампания вряд ли станет слишком удивительной. Не забывайте, что все недавно получили опыт работы в условиях карантинов. Однако для Украины – да еще при военном вторжении – совпадение всех этих факторов является уникальной дестабилизирующей совокупностью.

Уже есть факт досрочного завершения сезона 2021/22 и практический роспуск составов команд всех лиг – за исключением киевского "Динамо", "Шахтера" и еще нескольких самых стойких клубов. Последствия этих событий сложно пока представить – футболисты в необходимом объеме не тренировались, не проводили матчей, тренеры и персонал не работали, что не может не сказаться соответственно на психологическом, функциональном состоянии команд и в целом снижает их конкурентоспособность.

А впереди еще экзамен чемпионатом мира. И нам хочется верить в совершение, я не побоюсь этого слова, настоящего спортивного подвига со стороны наших ребят. Хотя, как ни странно, путевка в Катар несколько усложнит нам задачу. Ведь с точки зрения внутреннего календаря одна вещь, если сборная примет участие в первенстве мира, и совсем другое – если нет…

В условиях небывалого форс-мажора украинский футбол уже получил от друзей и коллег из разных уголков мира не только моральную поддержку, но и действенную помощь

– Именно поэтому не очень понятна запланированная дата проведения собрания клубов УПЛ – 27 мая. Сборные стыковые матчи будут играть в начале июня, так что, кажется, было бы уместнее браться за планирование следующего сезона уже после этого. Или изнутри процесса все выглядит не так однозначно?

– А почему дата 27 мая воспринимается как окончательная, а не точка отсчета? Уникальный по своему масштабу форс-мажор, наверное, заставит нас возвращаться к рассмотрению и уточнению многих положений неоднократно. В условиях войны многое придется прописывать на чистом листе.

Предположим, все согласятся с тем, что матчи будут играть в Украине. Тогда придется обсуждать, прогнозировать, отрабатывать последствия этого решения. В какие сроки проводить чемпионат? С участием скольких команд в каждой из лиг? Сколько лиг удастся сформировать – это зависит от количества клубов, которые добровольно согласятся участвовать в этом проекте. И таких вопросов еще будет достаточно.

– Еще один нюанс, связанный с Кубком мира. Если наша команда едет туда, что делать с начала ноября клубам? И, отталкиваясь от этого же, несложно предусмотреть и такую загвоздку – согласятся ли клубы собираться летом, чтобы после трех-четырех месяцев разгона снова остановиться, а затем в течение такого же срока удерживать игроков на длинных зимних каникулах? Этот двойной счетчик не несет определенной опасности?

– Действительно, у еврокубковых представителей и других клубов УПЛ может быть разное видение ближайшей перспективы. Причем разное по объективным причинам.

Кому не известно, что УЕФА производит солидные финансовые выплаты участникам своих соревнований? Что в нынешних условиях выглядит не просто существенным бонусом, а бюджетообразующим вкладом для нормальной жизнедеятельности подавляющего большинства наших команд. За исключением двух-трех, ну трех-четырех. Остальным клубам может потребоваться иного рода поддержка.

Поэтому здесь есть огромное пространство для креативной деятельности соответствующих структур национальной федерации. По моему убеждению, у них есть все основания для ходатайства перед УЕФА относительно экстраординарной адресной помощи Украине для покрытия хотя бы организационных расходов на минимальное обустройство внутренних соревнований. К примеру, в рамках известной программы HatTrick.

Две недели назад в Вене на 46-м дежурном конгрессе УЕФА, где все его члены снова подтвердили солидарность с народом Украины, было объявлено о существенном расширении HatTrick на время ее шестого цикла. Так, за период с 2024-го по 2028 год на деятельность программы будет выделено 935 миллионов евро, что на 160 миллионов превышает бюджет предыдущего цикла. Таким образом, каждая национальная ассоциация в течение четырех лет сможет получить до 17 миллионов евро.

Однако я не исключаю, если бы украинская сторона смогла предложить УЕФА четкий антикризисный план пошаговых действий хотя бы на сезон 2022/23, тогда УЕФА во главе с Александером Чеферином в свою очередь сделали бы все возможное для увеличения помощи нашей стране, которая оказалась в трудной ситуации, по собственной инициативе.

А напомню, что в условиях небывалого форс-мажора украинский футбол уже получил от друзей и коллег из разных уголков мира не только моральную поддержку, но и действенную помощь. Приведу только более показательные примеры.

Президент УЕФА сделал все, чтобы отсрочить для сборной Украины возможность решать свою судьбу – и на пути в Катар, и в европейской Лиге наций. А Шотландская футбольная ассоциация и ее глава Род Петри – прямые наши соперники в стыках ЧМ-2022! – не сомневались в том, что победитель этой пары должен определиться исключительно на футбольном поле. С такими людьми можно идти в любую разведку!

– Поскольку нет возможности заглянуть на полгода-год вперед, мы должны предусматривать разные варианты развития событий? Скажем, если война обострится...

– Ну тогда наверняка пришлось бы консервировать футбольное хозяйство, отправлять в бессрочный отпуск игроков и тренеров, другой персонал со всеми юридическими последствиями.

Но если интенсивность боевых действий, наоборот, будет иметь тенденцию к уменьшению, нужно применять другие алгоритмы. Также подготовленные заранее. Сможем провести полноценные турниры во всех лигах, при участии тех команд, которые играли в последнем сезоне, будет очень хорошо. При этом ни одна из них не должен страдать – понижаться классом, например. Напротив! Тем, кто остановился на переходных местах в первой или второй лигах, нужно предоставить возможность повышения. Пусть в УПЛ тогда выступает 18 или даже 20 клубов.

Кстати, по подобной схеме проходил самый первый переходный чемпионат Украины. Все его матчи прошли весной 1992 года – 20 команд высшей лиги соревновались в двух группах, победители которых встретились в финале. Такая модель сокращает количество матчей почти вдвое.

А если возникнет необходимость провести турнир в максимально сжатые сроки, мы можем использовать схему основной сетки Лиги чемпионов. Поделить команды на малые группы и компактно, если нужно – в отдельных городах Западной Украины или в столице, куда уже возвращается большинство жителей, а также первые лица ведущих дипломатических представительств, на отдельных стадионах, выявить лучших, чтобы потом свести их в плей-офф.

Вариантов лучше подготовить несколько, все их подробно просчитать и положить в условные сейфы. То же касается и перечня арен или искусственных газонов, к сертификации которых, возможно, необходимо временно – на время действия или сужения географии военного положения – снизить квалификационные требования. И чем раньше это сделать, тем больше времени останется для реконструкции этих стадионов, улучшения условий проведения соревнований.

Тем, кто готов к возобновлению турнирных экзаменов, нужно предоставить такую возможность

– А что делать с вопросами безопасности, допуска публики на стадионы?

– Вы знаете, что в Киеве уже возобновила работу Национальная опера? Да, из-за комендантского часа, ограниченной работы общественного транспорта она открывает двери только в субботу и воскресенье. Но все равно – открывает! А в случае воздушной тревоги действует такой регламент ГСЧС: действо артистов останавливается и все присутствующие в зале переходят в укрытие, рассчитанное на 300 человек. И в онлайн-продаже предоставляется всего 300 билетов, в то время как рассчитан зал на 1300 мест.

Как видите, при наличии конкретных, исчерпывающих ответов, определенные решения с государственными учреждениями можно согласовать. Так почему бы и футболу не использовать этот опыт? Однако инициативу должно проявлять само наше сообщество, как и отстаивать, лоббировать проекты своих предложений. Форс-мажорные времена требуют соответствующего управленческого сопровождения.

– Подытоживая, можем сделать вывод, что по большому счету футболу Украины в ближайшее время предстоит справиться по двум базовым направлениям: решить, где играть и когда именно начинать?

– В упрощенном виде такая формулировка имеет право на существование. Это основные контуры сезона, наполнение которого – решение каждой из отдельных задач, требующих четкой определенности. Ведь в футболе не бывает мелочей.

Если будет появляться понимание, что подавляющее большинство клубов не сможет летом-осенью стартовать в официальных соревнованиях – принуждать, угрожать никому не нужно. Напротив, всех следует заверить, что их довоенные позиции будут сохраняться за ними до наступления новых, более благоприятных условий. Но тем, кто готов к возобновлению турнирных экзаменов, нужно предоставить такую возможность. И, в зависимости от количества желающих, смотреть, что предлагать – модернизированный Кубок Украины или новейший Кубок УПЛ, или Кубок УАФ…

Если же дойдет до того, что на получении соревновательной практики будут настаивать только участники еврокубков, а также "Металлист" и еще одна-две команды, тогда бы я подумал над тем, чтобы разрешить им организовано выехать за границу и там играть между собой в турнирах типа Winter Cup 2022 или проводить благотворительные матчи.

Почему разрешить? Потому что нашим еврокубковым командам придется летом-осенью много путешествовать по городам Европы, а из Украины по известным причинам самолеты пока не летают… То есть мое предложение коллегам, готовясь к встрече 27 мая – оставаться мудрыми и гибкими, выжимая из сложившейся ситуации максимум возможного, адекватно оценивая реальные реалии.