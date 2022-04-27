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"Динамо" переиграло дортмундскую "Боруссию" в благотворительном матче. На поединке для Украины собрали около €400 тыс.

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Григорий и Игорь Суркисы присутствовали на игре в Дортмунде
Григорий и Игорь Суркисы присутствовали на игре в Дортмунде
Фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" 26 апреля обыграло дортмундскую "Боруссию" в благотворительном матче со счетом 3:2. Игра прошла в Дортмунде на стадионе Signal Iduna Park, ее можно посмотреть на YouTube-канале украинского клуба.

Голами в составе "Боруссии" отметились Джейми Байно-Гиттенс (3-я минута) и Том Роте (65-я минута). У "динамовцев" отличились Виталий Буяльский (сравнял счет на 9-й минуте), а также Владислав Ванат (на 11-й и 35-й минутах).

На сайте "Динамо" сообщается, что благодаря продаже билетов на игру (стадион посетили около 35 тыс. болельщиков), а также пожертвованиям, которые зрители делали во время телевизионной трансляции, для помощи Украине собрали около €400 тыс.

"Эти средства будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором, и на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением РФ в Украину. В частности, финансы пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули места проживания, а также обеспечение их лекарствами, медикаментами и товарами первой необходимости", – отметили в пресс-службе.

На стадионе также прошли акции в поддержку Украины.

Фото: fcdynamo.com
Фото: fcdynamo.com

Фото: fcdynamo.com
Фото: fcdynamo.com

Контекст:

Киевское "Динамо" начало серию благотворительных матчей в апреле поединком в Варшаве против местной "Легии". Ожидается, что серия игр продлится до июня. Среди прочих, соперниками "Динамо" станут ПСЖ, "Барселона", "Милан", "Бенфика", "Аякс" и другие.

"Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором. "Динамо" будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом", – заявляли в пресс-службе клуба.

Теги: Россия, футбол, Украина, Динамо Киев, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Дортмунд, Боруссия Дортмунд, Виталий Буяльский
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