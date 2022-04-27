"Динамо" переиграло дортмундскую "Боруссию" в благотворительном матче. На поединке для Украины собрали около €400 тыс.

Голами в составе "Боруссии" отметились Джейми Байно-Гиттенс (3-я минута) и Том Роте (65-я минута). У "динамовцев" отличились Виталий Буяльский (сравнял счет на 9-й минуте), а также Владислав Ванат (на 11-й и 35-й минутах).

На сайте "Динамо" сообщается, что благодаря продаже билетов на игру (стадион посетили около 35 тыс. болельщиков), а также пожертвованиям, которые зрители делали во время телевизионной трансляции, для помощи Украине собрали около €400 тыс.

"Эти средства будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором, и на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных полномасштабным военным вторжением РФ в Украину. В частности, финансы пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули места проживания, а также обеспечение их лекарствами, медикаментами и товарами первой необходимости", – отметили в пресс-службе.

На стадионе также прошли акции в поддержку Украины.

Фото: fcdynamo.com

Фото: fcdynamo.com