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Петраков о матче с Шотландией: Мы играли для людей, которые сейчас борются за свободу Украины

Петраков: Эта победа очень важна для нашей страны
Петраков: Эта победа очень важна для нашей страны
Фото: ЕРА

Футболисты сборной Украины в стыковом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против Шотландии, прежде всего, играли для людей, которые сейчас борются за свободу Украины. Об этом после матча заявил главный тренер украинской команды Александр Петраков, сообщает Украинская ассоциация футбола.

"Эта победа очень важна для нашей страны… Футбол – это командная игра, это мои футболисты, которые сделали все для победы. Надо их всем поблагодарить. Думаю, сейчас на нашей родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. Прежде всего, это победа ребят", – отметил Петраков.

Он подчеркнул, что шотландцы очень тепло встретили украинскую сборную.

"Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для тех, кто пострадал. Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что от нас зависит. Мы сегодня порадовали людей. Гордимся тем, что мы украинцы, что прославляем нашу страну в тяжелое время. Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Нас приняли очень хорошо. Я прошелся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего лучшего", – резюмировал Петраков.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Групповую часть отборочного турнира в Европе сборная Украины завершила на втором месте в группе D, пропустив вперед только действующих чемпионов мира, сборную Франции.

Украина должна была сыграть стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата еще в марте, однако игры были отложены из-за полномасштабного вторжения России.

1 июня украинцы на выезде со счетом 3:1 обыграли Шотландию.

5 июня сборная Украины проведет решающий поединок – против сборной Уэльса. В случае победы украинская команда второй раз в истории сыграет на чемпионате мира.

Теги: футбол, Украина, Шотландия, сборная Украины, чемпионат мира, Глазго, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Александр Петраков
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