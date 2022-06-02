Петраков о матче с Шотландией: Мы играли для людей, которые сейчас борются за свободу Украины

"Эта победа очень важна для нашей страны… Футбол – это командная игра, это мои футболисты, которые сделали все для победы. Надо их всем поблагодарить. Думаю, сейчас на нашей родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. Прежде всего, это победа ребят", – отметил Петраков.

Он подчеркнул, что шотландцы очень тепло встретили украинскую сборную.

"Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для тех, кто пострадал. Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что от нас зависит. Мы сегодня порадовали людей. Гордимся тем, что мы украинцы, что прославляем нашу страну в тяжелое время. Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Нас приняли очень хорошо. Я прошелся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего лучшего", – резюмировал Петраков.