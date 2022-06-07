Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом

"Хочу поддержать "Металлист 1925", Харьков, болельщиков клуба и каждого харьковчанина. У нас пытаются украсть будущее, как у всей нашей страны, но этого никогда не будет. Мы, украинцы, выстоим вместе и построим наше европейское будущее, а "Металлист 1925" построит новую спортивную базу, – написала она. – Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, клубам всех европейских лиг – прошу поддержать небольшой, но гордый клуб Украины "Металлист 1925" и помочь восстановить его спортивную базу. Я верю, что вся футбольная семья Европы против войны, которую развязала страна-агрессор. Уверена, общими усилиями нам по силам сделать невозможное".

Свитолина также оставила в публикации ссылку на созданный футбольным клубом "Металлист 1925" гуманитарный хаб, на платформе которого проводится сбор денег, в том числе на восстановление тренировочной базы.

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