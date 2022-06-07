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07 июня, 2022
 
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Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спортивная база харьковского "Металлиста 1925" была разрушена в результате ракетного удара с территории России
Спортивная база харьковского "Металлиста 1925" была разрушена в результате ракетного удара с территории России
Фото: Elina Svitolina / Faсebook

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала спортивное сообщество Европы помочь восстановить разрушенную после ракетного обстрела российских оккупантов тренировочную базу футбольного клуба "Металлист 1925", расположенную под Харьковом. Об этом она написала 6 июня на своей странице в Facebook.

"Хочу поддержать "Металлист 1925", Харьков, болельщиков клуба и каждого харьковчанина. У нас пытаются украсть будущее, как у всей нашей страны, но этого никогда не будет. Мы, украинцы, выстоим вместе и построим наше европейское будущее, а "Металлист 1925" построит новую спортивную базу, – написала она. – Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, клубам всех европейских лиг – прошу поддержать небольшой, но гордый клуб Украины "Металлист 1925" и помочь восстановить его спортивную базу. Я верю, что вся футбольная семья Европы против войны, которую развязала страна-агрессор. Уверена, общими усилиями нам по силам сделать невозможное".

Свитолина также оставила в публикации ссылку на созданный футбольным клубом "Металлист 1925" гуманитарный хаб, на платформе которого проводится сбор денег, в том числе на восстановление тренировочной базы.

https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/562476441917150

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ранее с таким же призывом к мировой спортивной общественности обратился харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.

Спортивная база футбольного клуба Премьер-лиги Украины – харьковского "Металлиста 1925" – была разрушена 5 июня в результате ракетного удара с территории России. 

Теги: футбол, Харьков, Металлист Харьков, Элина Свитолина, страна-агрессор, война России против Украины
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