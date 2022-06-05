Российские хакеры атаковали сервис Oll.tv во время матча Уэльс–Украина

Украина не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 Фото: EPA

Сервис Oll.tv был временно отключен, специалисты устраняют последствия атаки. В пресс-службе сервиса отметили, что это одна из самых мощных хакерских атак на украинские сервисы с начала войны России против Украины.

"Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки!" – заявил во время матча Вацко.