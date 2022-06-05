Российские хакеры атаковали сервис Oll.tv во время матча Уэльс–Украина

Сервис Oll.tv был временно отключен, специалисты устраняют последствия атаки. В пресс-службе сервиса отметили, что это одна из самых мощных хакерских атак на украинские сервисы с начала войны России против Украины.
"Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки!" – заявил во время матча Вацко.
5 мая в уэльском городе Кардифф национальная сборная Украины по футболу уступила сборной Уэльса в финале отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона. Единственный мяч забил на 34-й минуте матча нападающий украинской сборной, ее капитан Андрей Ярмоленко. При выполнении соперником штрафного удара украинец неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота.
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.