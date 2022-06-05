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Российские хакеры атаковали сервис Oll.tv во время матча Уэльс–Украина

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Украина не смогла пробиться на чемпионат мира 2022
Украина не смогла пробиться на чемпионат мира 2022
Фото: EPA

Российские хакеры атаковали сервис Oll.tv во время трансляции футбольного матча Уэльс-Украина, сообщил комментатор Виктор Вацко. Трансляция матча после этого продолжилась в эфирном вещании на телеканале "Индиго", а также на YouTube-канале, пишет в Telegram "Украина 24".

Сервис Oll.tv был временно отключен, специалисты устраняют последствия атаки. В пресс-службе сервиса отметили, что это одна из самых мощных хакерских атак на украинские сервисы с начала войны России против Украины.

"Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки!" – заявил во время матча Вацко.

Контекст:

5 мая в уэльском городе Кардифф национальная сборная Украины по футболу уступила сборной Уэльса в финале отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона. Единственный мяч забил на 34-й минуте матча нападающий украинской сборной, ее капитан Андрей Ярмоленко. При выполнении соперником штрафного удара украинец неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Теги: Россия, футбол, сборная Украины, чемпионат мира, Уэльс, трансляция, чемпионат мира по футболу 2022, Кардифф, национальная сборная
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