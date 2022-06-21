Семилетней Ангелине из Лисичанска врачи вернули слух благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу"

После трех-четырех месяцев адаптации к слуховым аппаратам девочка сможет сначала слышать звуки, а затем и полноценно адаптироваться к окружающей среде Фото: akhmetovfoundation.org

"Я почти отчаялась, что смогу достать для своего ребенка эти аппараты. У нас просто не было таких денег, – рассказала мама Ангелины Оксана Петренко. – Не передать словами моих эмоций, когда нам перезвонили из Фонда. Это были слезы радости. Спасибо Ринату Ахметову за такой подарок на седьмой день рождения для моего ребенка".

Фонд помогает детям с недостатками слуха с 2007 года, в 2018-м это направление деятельности стало отдельным проектом "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". Участники проекта получают высокочувствительные слуховые протезы, которые подстраиваются под индивидуальные особенности ребенка.

"Уже после трех-четырех месяцев адаптации к слуховым аппаратам девочка сможет сначала слышать звуки, а затем и полноценно адаптироваться к окружающей среде", – рассказал о перспективах Ангелины врач-сурдолог высшей категории Александр Рябцев.

В Фонде сообщили, что за 16 лет работы поддержку по разным направлениям получили 5 млн детей, благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" больше 200 детей с врожденной или приобретенной глухотой получили в подарок слуховые аппараты.