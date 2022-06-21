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Семилетней Ангелине из Лисичанска врачи вернули слух благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу"

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После трех-четырех месяцев адаптации к слуховым аппаратам девочка сможет сначала слышать звуки, а затем и полноценно адаптироваться к окружающей среде
После трех-четырех месяцев адаптации к слуховым аппаратам девочка сможет сначала слышать звуки, а затем и полноценно адаптироваться к окружающей среде
Фото: akhmetovfoundation.org

Переселенке из Лисичанска Ангелине поле перенесенного в 2018 году гриппа и лечения антибиотиками врачи в 2020-м поставили диагноз – двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. У ее родителей нет возможности купить современные слуховые аппараты, чтобы девочка снова могла слышать, им помог это сделать проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Фонда.

"Я почти отчаялась, что смогу достать для своего ребенка эти аппараты. У нас просто не было таких денег, – рассказала мама Ангелины Оксана Петренко. – Не передать словами моих эмоций, когда нам перезвонили из Фонда. Это были слезы радости. Спасибо Ринату Ахметову за такой подарок на седьмой день рождения для моего ребенка".

Фонд помогает детям с недостатками слуха с 2007 года, в 2018-м это направление деятельности стало отдельным проектом "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". Участники проекта получают высокочувствительные слуховые протезы, которые подстраиваются под индивидуальные особенности ребенка.

"Уже после трех-четырех месяцев адаптации к слуховым аппаратам девочка сможет сначала слышать звуки, а затем и полноценно адаптироваться к окружающей среде", – рассказал о перспективах Ангелины врач-сурдолог высшей категории Александр Рябцев.

В Фонде сообщили, что за 16 лет работы поддержку по разным направлениям получили 5 млн детей, благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" больше 200 детей с врожденной или приобретенной глухотой получили в подарок слуховые аппараты.

Теги: здоровье, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, лечение
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