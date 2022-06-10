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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за войны украинцы "постарели" на 15–20 лет – Ляшко

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Виктор Ляшко прогнозирует, что из-за войны характерные для 60-летнего возраста болезни "догонят" украинцев в 45
Виктор Ляшко прогнозирует, что из-за войны характерные для 60-летнего возраста болезни "догонят" украинцев в 45
Фото: Павел Дацковский

Из-за войны некоторые возрастные болезни "помолодеют" и настигнут украинцев не в 60 лет, а в 40–45. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал в опубликованном 10 июня интервью "Украинской правде".

"Война и так уже имеет негативное влияние на нас с вами. Даже по тем подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, стали старше на 10–15 лет. "Постарели" – это условно, потому что болезни, которые нас "догоняли", например, в 60, теперь будут "догонять" в 45–50, в том числе из-за психологических изменений в нашем организме", – сказал Ляшко.

Он добавил, что инфаркты, инсульты, особенно сейчас, особенно на территориях, где есть ограничения по инфраструктуре, приведут к высокой смертности из-за полномасштабного вторжения РФ. Ляшко подчеркнул, что сегодня украинцы чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте – онкологические, поскольку нет возможности раннего скрининга, говорит министр.

Глава Минздрава рассказал, что украинцы продолжают болеть COVID-19, но обращаются к медикам только в тяжелых случаях, поэтому официальные показатели заболеваемости низкие. Так, МОЗ выявил 1896 случаев коронавируса за эту неделю (в том числе 1385 госпитализаций), 1600 – за предыдущую, в том числе 32 летальных случая. Больше всего заболевших коронавирусом – в Киевской, Черновицкой, Николаевской областях и в Киеве.

По словам Ляшко, люди во время войны отложили "на потом" и профилактические осмотры, терпят до последнего, "боятся нагрузить систему". Это приведет к тому, что болезни будут выявлять на более поздних стадиях.

"А это означает длительное и дорогостоящее лечение, и не всегда эффективное. Поэтому у меня просьба ко всем: если вы находитесь в безопасных регионах и имеете проблемы со здоровьем или давно не были у семейного врача, попробуйте записаться и проконсультироваться, поскольку украинцы должны жить долго и быть здоровыми", – сказал Ляшко.

Контекст:

По данным Минздрава Украины на 22 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повреждены 627 учреждений здравоохранения, из них 105 – полностью уничтожены. Были повреждены 396 аптек, 27 из которых уничтожены полностью. Более 200 автомобилей экстренной медицинской помощи расстреляны или захвачены оккупантами. Это заметно сказалось на уровне оказания медицинских услуг в Украине.

Еще 235 медицинских учреждений и более 200 бригад экстренной медицинской помощи не работают или работают неполноценно, так как оказались на территориях, временно оккупированных войсками РФ.

В опубликованном 6 июня интервью "Телеграфу" Виктор Ляшко прогнозировал, что из-за войны с Россией через пять-семь лет в Украине будет бум онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, а около 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи по окончании боевых действий.

Теги: Украина, медицина, здоровье, старость, российская агрессия, война России против Украины, болезнь, Минздрав, здравоохранение, Виктор Ляшко
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