Из-за войны украинцы "постарели" на 15–20 лет – Ляшко

"Война и так уже имеет негативное влияние на нас с вами. Даже по тем подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, стали старше на 10–15 лет. "Постарели" – это условно, потому что болезни, которые нас "догоняли", например, в 60, теперь будут "догонять" в 45–50, в том числе из-за психологических изменений в нашем организме", – сказал Ляшко.

Он добавил, что инфаркты, инсульты, особенно сейчас, особенно на территориях, где есть ограничения по инфраструктуре, приведут к высокой смертности из-за полномасштабного вторжения РФ. Ляшко подчеркнул, что сегодня украинцы чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте – онкологические, поскольку нет возможности раннего скрининга, говорит министр.

Глава Минздрава рассказал, что украинцы продолжают болеть COVID-19, но обращаются к медикам только в тяжелых случаях, поэтому официальные показатели заболеваемости низкие. Так, МОЗ выявил 1896 случаев коронавируса за эту неделю (в том числе 1385 госпитализаций), 1600 – за предыдущую, в том числе 32 летальных случая. Больше всего заболевших коронавирусом – в Киевской, Черновицкой, Николаевской областях и в Киеве.

По словам Ляшко, люди во время войны отложили "на потом" и профилактические осмотры, терпят до последнего, "боятся нагрузить систему". Это приведет к тому, что болезни будут выявлять на более поздних стадиях.

"А это означает длительное и дорогостоящее лечение, и не всегда эффективное. Поэтому у меня просьба ко всем: если вы находитесь в безопасных регионах и имеете проблемы со здоровьем или давно не были у семейного врача, попробуйте записаться и проконсультироваться, поскольку украинцы должны жить долго и быть здоровыми", – сказал Ляшко.