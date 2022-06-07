Из-за войны психологическая помощь понадобится 15 млн украинцев – Ляшко

"У нас разделены все проекты по охране психического здоровья и психологической поддержке на три этапа: экстренные, что нужно делать уже сейчас, краткосрочные и на долгую перспективу. Уже сейчас мы должны запустить психологов в центры, предоставляющие информацию о пленных, о пропавших без вести, о раненых. Чтобы у родных не начали прогрессировать депрессивные состояния или другие проблемы. Я предложил многоуровневый подход к этой проблематике: семейный врач должен проводить определенный скрининг каждого посетителя. Центры предоставления социальных услуг должны иметь психологов. И мы должны запустить коммуникационную кампанию, поскольку в Украине нет традиции обращаться к психологу", – подчеркнул министр.

По его словам, в Украине необходимо реформировать психиатрические больницы.

"Мы уже сейчас посчитали, что примерно 15 млн украинцев понадобится та или иная психологическая помощь, поскольку они или видели, или испытывали ужасы войны. Из этих 15 млн, как показывают наши расчеты, где-то 20% – это меньше 4 млн – будут нуждаться в медикаментозной поддержке. А также психиатрической помощи. И для этого мы должны обеспечить сеть квалифицированных психиатров. Также следует реформировать психиатрические больницы. Это мы хотели сделать еще до войны, в частности, сделать из них именно больницы. Сейчас они выглядят скорее как конюшни", – резюмировал Ляшко.

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