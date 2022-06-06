Кличко сообщил, что, несмотря на войну, в Киеве продолжается ремонт дорог

Виталий Кличко: Хотя война и внесла коррективы в реализацию проектов в столице, мы осуществляем ремонт дорог и проездов там, где это необходимо Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Хотя война и внесла коррективы в реализацию проектов в столице, мы осуществляем ремонт дорог и проездов там, где это необходимо, или на объектах, которые начали обновлять в прошлом году. В частности, сегодня продолжаются работы по капитальному ремонту в центре Киева – на улице Льва Толстого. Дорожники продолжают обновление участка от улицы Тарасовской до Василия Липковского протяженностью 1,2 км. В последний раз там делали ремонт более 20 лет назад. Дорожные службы приступили к работам на участке от улицы Жилянской до улицы Василия Липковского в эти выходные, чтобы провести самые масштабные работы, не мешая движению транспорта", – сказал Кличко.

Он отметил, что на этом участке устанавливают новое трехслойное дорожное покрытие, обустраивают велодорожки, тротуары. Установят и современное освещение, антипарковые столбики, ограждения, осуществят благоустройство территории.

"В прошлом году мы сделали капремонт участка от улицы Жилянской до Тарасовской, в частности реконструировали и мост через реку Лыбидь", – подчеркнул мэр столицы.

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