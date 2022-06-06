ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хлывнюк: Что самое яркое я видел за войну? О таком не говорят

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Хлывнюк в настоящее время служит в патрульной полиции
Хлывнюк в настоящее время служит в патрульной полиции
Фото: Андрій Хливнюк / Instagram

Жизнь гастролирующего музыканта "отличается как Луна от Земли" от жизни бойца патрульной полиции. Такое мнение в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

Гордон спросил музыканта, что самое яркое ему "врезалось в память" за последние три месяца.

"Такое нельзя рассказывать. О таком не говорят. При такой высокой трибуне нельзя говорить о таких вещах. Давайте о хорошем. Я встречаю очень правильных, очень толковых, очень мотивированных людей, "не байдужих", которые делают все, что от них зависит, и все, что не зависит, все, что превышает даже физические силы для того, чтобы помочь другим людям", – ответил Хлывнюк.

По его словам, первая и главная задача любого бойца и солдата любой армии, "настоящего нормального солдата" – это "помочь человеку, женщине, ребенку, старику, спасти его, а не что-либо другое".

"Независимо от нации, независимо от того, в какой стране этим людям плохо. Когда там опасно, солдат несет оружие и броню, чтобы защититься от этой опасности, но его главная задача – это помочь людям, которые нуждаются в помощи. Я хотел бы, чтобы этот имидж и полицейского, и солдата навсегда укоренился в головах других людей, которые относятся к солдату, как к человеку, который очень хочет воевать. Нет. Солдат, обороняющий свою страну, и вообще нормальный настоящий солдат, боец – он не хочет воевать. Он пришел туда, чтобы помочь людям в беде, защитить их... Вот, что такое на сегодня украинский солдат", – отметил музыкант.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".

В конце февраля после нападения РФ на Украину Хлывнюк на Софийской площади в Киеве а капелла исполнил песню "Ой у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, оружие, полиция, Луна, Бумбокс, нападение, помощь, вторжение, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, интервью, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее G
Алеся БАЦМАН
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо G
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (186595)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (67403)
3
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (30093) G
4
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (28658)
5
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (24598)
6
Стало известно, в каких странах теперь будет выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (22358)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16585)
8
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (15710)
 
 
 
 