Хлывнюк: Что самое яркое я видел за войну? О таком не говорят

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.
Гордон спросил музыканта, что самое яркое ему "врезалось в память" за последние три месяца.
"Такое нельзя рассказывать. О таком не говорят. При такой высокой трибуне нельзя говорить о таких вещах. Давайте о хорошем. Я встречаю очень правильных, очень толковых, очень мотивированных людей, "не байдужих", которые делают все, что от них зависит, и все, что не зависит, все, что превышает даже физические силы для того, чтобы помочь другим людям", – ответил Хлывнюк.
По его словам, первая и главная задача любого бойца и солдата любой армии, "настоящего нормального солдата" – это "помочь человеку, женщине, ребенку, старику, спасти его, а не что-либо другое".
"Независимо от нации, независимо от того, в какой стране этим людям плохо. Когда там опасно, солдат несет оружие и броню, чтобы защититься от этой опасности, но его главная задача – это помочь людям, которые нуждаются в помощи. Я хотел бы, чтобы этот имидж и полицейского, и солдата навсегда укоренился в головах других людей, которые относятся к солдату, как к человеку, который очень хочет воевать. Нет. Солдат, обороняющий свою страну, и вообще нормальный настоящий солдат, боец – он не хочет воевать. Он пришел туда, чтобы помочь людям в беде, защитить их... Вот, что такое на сегодня украинский солдат", – отметил музыкант.
Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").
Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".
В конце февраля после нападения РФ на Украину Хлывнюк на Софийской площади в Киеве а капелла исполнил песню "Ой у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.