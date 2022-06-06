Хлывнюк: Что самое яркое я видел за войну? О таком не говорят

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

Гордон спросил музыканта, что самое яркое ему "врезалось в память" за последние три месяца.

"Такое нельзя рассказывать. О таком не говорят. При такой высокой трибуне нельзя говорить о таких вещах. Давайте о хорошем. Я встречаю очень правильных, очень толковых, очень мотивированных людей, "не байдужих", которые делают все, что от них зависит, и все, что не зависит, все, что превышает даже физические силы для того, чтобы помочь другим людям", – ответил Хлывнюк.

По его словам, первая и главная задача любого бойца и солдата любой армии, "настоящего нормального солдата" – это "помочь человеку, женщине, ребенку, старику, спасти его, а не что-либо другое".

"Независимо от нации, независимо от того, в какой стране этим людям плохо. Когда там опасно, солдат несет оружие и броню, чтобы защититься от этой опасности, но его главная задача – это помочь людям, которые нуждаются в помощи. Я хотел бы, чтобы этот имидж и полицейского, и солдата навсегда укоренился в головах других людей, которые относятся к солдату, как к человеку, который очень хочет воевать. Нет. Солдат, обороняющий свою страну, и вообще нормальный настоящий солдат, боец – он не хочет воевать. Он пришел туда, чтобы помочь людям в беде, защитить их... Вот, что такое на сегодня украинский солдат", – отметил музыкант.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube