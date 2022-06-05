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05 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо

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Хлывнюк признался, что планирует сделать из осколка мины, которым был ранен, кулон и продать его на аукционе
Хлывнюк признался, что планирует сделать из осколка мины, которым был ранен, кулон и продать его на аукционе
Фото: andriihorolski / Instagram

Служащий в теробороне фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк во время интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону показал, как выглядит осколок мины, которым он был ранен в лицо в конце марта во время обстрела позиций российскими оккупантами.

По словам Хлывнюка, сперва он хотел выбросить осколок, но потом решил сохранить, чтобы впоследствии сделать из него кулон и продать на аукционе.  

"Это осколок российской мины, которым старались лично меня денацифицировать", – сказал Хлывнюк, демонстрируя извлеченной из его лица фрагмент.

Скрншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скрншот: В гостях у Гордона / YouTube


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ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія". 

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в территориальную оборону, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта артист попал под минометный обстрел и был ранен. 

В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла он исполнил песню "Ой, у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Доходы от продажи песни будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Бумбокс, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, мина, ранение
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