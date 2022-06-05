  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо

По словам Хлывнюка, сперва он хотел выбросить осколок, но потом решил сохранить, чтобы впоследствии сделать из него кулон и продать на аукционе.
"Это осколок российской мины, которым старались лично меня денацифицировать", – сказал Хлывнюк, демонстрируя извлеченной из его лица фрагмент.
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Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик английского языка").
Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в территориальную оборону, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта артист попал под минометный обстрел и был ранен.
В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла он исполнил песню "Ой, у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Доходы от продажи песни будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.