  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо

Хлывнюк признался, что планирует сделать из осколка мины, которым был ранен, кулон и продать его на аукционе Фото: andriihorolski / Instagram

По словам Хлывнюка, сперва он хотел выбросить осколок, но потом решил сохранить, чтобы впоследствии сделать из него кулон и продать на аукционе.

"Это осколок российской мины, которым старались лично меня денацифицировать", – сказал Хлывнюк, демонстрируя извлеченной из его лица фрагмент.

Скрншот: В гостях у Гордона / YouTube



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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



