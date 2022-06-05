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Хлывнюк: Мы – последние, кто сыграл концерт в Мариупольском драмтеатре

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Хлывнюк: Вечером перед нашим концертом в Мариуполе был митинг, город был весь жовто-блакитний
Хлывнюк: Вечером перед нашим концертом в Мариуполе был митинг, город был весь жовто-блакитний
Скриншот: Перший / YouTube

Украинская группа "Бумбокс" последней сыграла концерт в драмтеатре Мариуполя Донецкой области перед полномасштабным вторжением России в Украину. Об этом рассказал лидер группы Андрей Хлывнюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы сыграли концерт. Мы были последними, кто сыграл концерт в этом театре, который впоследствии варварским способом фашистско-российские оккупанты разбомбили вместе с людьми, которые там прятались от этих бомбежек. Я сыграл там концерт. Вечером перед этим концертом там был митинг, город был весь жовто-блакитний полностью. Это был огромный митинг за единую Украину, антивоенный, с флагами. Не было никаких партийных лозунгов, вообще никаких партий", – сказал он.

Музыкант сообщил, что его попросили выйти к жителям города.

"Я очень стеснялся. Я вышел, просто поприветствовал всех, сфотографировался с кем мог, сказал два слова – что тоже очень переживаю, что я здесь, что мы никуда не уйдем. Сыграл этот концерт. По-моему, еще был Мелитополь. И в дороге, ночью, началось широкомасштабное вторжение российско-фашистских войск", – рассказал Хлывнюк.

Концерт "Бумбокса" в Мариуполе состоялся 22 февраля, а 23 февраля был концерт в Мелитополе Запорожской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

22 мая он сообщил, что оккупанты устроили "экскурсию" в разрушенном ими Мариупольском драмтеатре.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Бумбокс, Мариуполь, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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