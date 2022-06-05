Хлывнюк: Мы – последние, кто сыграл концерт в Мариупольском драмтеатре

Хлывнюк: Вечером перед нашим концертом в Мариуполе был митинг, город был весь жовто-блакитний Скриншот: Перший / YouTube

"Мы сыграли концерт. Мы были последними, кто сыграл концерт в этом театре, который впоследствии варварским способом фашистско-российские оккупанты разбомбили вместе с людьми, которые там прятались от этих бомбежек. Я сыграл там концерт. Вечером перед этим концертом там был митинг, город был весь жовто-блакитний полностью. Это был огромный митинг за единую Украину, антивоенный, с флагами. Не было никаких партийных лозунгов, вообще никаких партий", – сказал он.

Музыкант сообщил, что его попросили выйти к жителям города.

"Я очень стеснялся. Я вышел, просто поприветствовал всех, сфотографировался с кем мог, сказал два слова – что тоже очень переживаю, что я здесь, что мы никуда не уйдем. Сыграл этот концерт. По-моему, еще был Мелитополь. И в дороге, ночью, началось широкомасштабное вторжение российско-фашистских войск", – рассказал Хлывнюк.

Концерт "Бумбокса" в Мариуполе состоялся 22 февраля, а 23 февраля был концерт в Мелитополе Запорожской области.

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