Пресс-офицер полка "Азов" получил специальную награду польской фотопремии

Козацкий получил специальную награду от Grand Press Foundation за снимки, сделанные на заблокированном россиянами заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично от нас на конкурсе в следующем году. Мы ждем его, живого и здорового", – сказала со сцены президент Grand Press Foundation Вероника Мировска, ее цитирует press.pl.

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