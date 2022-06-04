Пресс-офицер полка "Азов" получил специальную награду польской фотопремии

Козацкий получил специальную награду от Grand Press Foundation за снимки, сделанные на заблокированном россиянами заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.
"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично от нас на конкурсе в следующем году. Мы ждем его, живого и здорового", – сказала со сцены президент Grand Press Foundation Вероника Мировска, ее цитирует press.pl.
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О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
Козацкий – автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали".
20 мая перед сдачей в плен он выложил все фото, сделанные на "Азовстали" в публичный доступ, разрешив отправлять их на конкурсы. 26 мая он вышел на связь с родными.