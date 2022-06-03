Бульвар Шоубиз
 
03 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хлывнюк: Когда Pink Floyd записал песню с моим вокалом, я офигел

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Хлывнюк: Чем больше раз вы послушаете в YouTube "Ой у лузі червона калина" в версии Pink Floyd, тем больше денег мы соберем для гуманитарной помощи
Хлывнюк: Чем больше раз вы послушаете в YouTube "Ой у лузі червона калина" в версии Pink Floyd, тем больше денег мы соберем для гуманитарной помощи
Фото: Андрій Хливнюк / Facebook

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что офигел, когда увидел клип британской группы Pink Floyd на песню Hey, Hey, Rise Up, где был использован его вокал, взятый из знаменитого ролика, в котором он на Софийской площади в Киеве исполняет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі чеврона калина".

"Когда вы увидели, что Pink Floyd записал песню с вашим вокалом, что вы почувствовали?", – спросил у артиста Гордон. 

"Я офигел, – ответила Хлывнюк. – Я был после ранения в больнице. Мне позвонил [фронтмен группы] Дэвид Гилмор и сказал: "Андрей, можно я с вами посотрудничаю. Разрешите. Вы бы были не против?" Настоящие музыканты – они не имеют границ".

На вопрос, понравилось ли ему то, как британская группа записала свою музыкальную партию для совместного клипа с использованием его вокала,  Хлывнюк заявил, что на его месте мог оказаться любой другой вокалист.

"Но Дэвид Гилмор и другие музыканты группы сделали так, чтобы этот успех, его монетизация пошли в помощь фонду, который занимается детьми этой войны. А их очень много. И чем больше раз вы послушаете в YouTube или iTunes песню "Ой у лузі червона калина" в версии мэтров мирового рока Pink Floyd, тем больше денег мы соберем вместе с ними для гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате российской оккупации", – отметил украинский певец.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія". 

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в территориальную оборону, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта артист попал под минометный обстрел и был ранен. 

В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла он исполнил песню "Ой, у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Доходы от продажи песни будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Бумбокс, Pink Floyd, клип, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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