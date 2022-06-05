Хлывнюк: Я изъездил Россию вдоль и поперек. Теперь испытываю к россиянам презрение и брезгливость

На вопрос, что он испытывает по отношению к России, российской армии и президенту РФ Владимиру Путину, музыкант ответил: "Презрение".

"Я испытываю брезгливость. Вы, наверное, понимаете, что я изъездил Россию вдоль и поперек. Был за полярным кругом, на Сахалине. У меня есть две из трех наивысших музыкальных наград этой страны. Я практически 10 лет был одним из... Не буду сейчас хвастаться – пускай одним из 50 самых успешных живых коллективов в том числе этой страны. Уж я точно никакой не нацист. И если учесть, что я выступал в Кремле... А так уж, если совсем между нами и этими 5 млн людей, которые вас смотрят, то, наверное, какую-то небольшую долю дочек этих упырей я еще и замуж повыдавал, потому что они очень любили мои песни, очень хотели под них венчаться, не знаю, что еще это было. По крайней мере, мне об этом рассказывали – что у тех на свадьбе музыка звучала, то туда мы не приехали, потому что мы практически не играли корпоративов", – сказал он.

По словам Хлывнюка, около 90% деятельности группы составляли концерты, фестивали, праздники на день города.

"Хотя я все-таки нескольких из руководителей видел лично. И далеко не в статусе мартышки на привязи, поверьте. Люди жали руки, признавались в любви и прочее. Более того, пропагандоны, которые участвовали в этом митинге, всем известном фашистском в Москве, – это люди, с которыми я работал, которых держал за руки, мы виделись на разных проектах, в кино, люди, которые были ведущими на концертах, где я принимал участие. Конечно, это презрение. Брезгливость просто. Учитывая то, на что все эти люди пошли, на какие преступления, которым совершенно не существует никаких оправданий, и они никогда не будут прощены, у них нет срока давности, у этих преступлений против человечности", – сказал он.

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