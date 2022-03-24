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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ получат 50 военных авто скорой помощи для эвакуации раненых в условиях боевых действий

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Часть авто уже передали в регионы, где ведутся активные боевые действия, отметили в Минздраве Украины
Часть авто уже передали в регионы, где ведутся активные боевые действия, отметили в Минздраве Украины
Фото: focus.ua

Страны Евросоюза предоставили Украине в качестве гуманитарной помощи 50 военных автомобилей скорой помощи на базе Mercedes, их передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 23 марта сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что автомобили имеют высокую проходимость, хороший уровень защиты, а также предусмотрено оборудование, необходимое для спасения жизни в условиях боевых действий.

Так, один Mercedes способен эвакуировать до четырех раненых на носилках.

В Минздраве проинформировали, что часть авто уже передали в регионы, где ведутся активные боевые действия.

"Мы понимаем, что на линии фронта каждая минута может стоить жизни, и потому важно, чтобы медики могли максимально безопасно в максимально сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им необходимую помощь", – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказали в Минздраве, с начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские оккупанты обстреляли 58 автомобилей скорой медицинской помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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