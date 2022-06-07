Из-за войны через пять – семь лет в Украине будет бум онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний – Ляшко

"Там, где идут боевые действия, – например, сейчас это активно происходит в Северодонецке – скорая помощь точно не будет курсировать по городу. И люди, которые там остались, с инфарктом или инсультом, подвергаются опасности из-за того, что несвоевременно получают помощь. В Херсонской, Запорожской областях мы отмечаем отсутствие лекарственных препаратов. То, что нам удалось завезти, – это сегодняшний запас, но препараты, которые снижали артериальное давление, заменяли гормоны щитовидной железы, инсулин, заканчиваются. В таких случаях болезнь у человека прогрессирует", – подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что отсутствие воды в ряде населенных пунктов приведет к появлению группы кишечных инфекций, в том числе холеры.

"После войн всегда были масштабные вспышки инфекционных заболеваний. Иногда это происходит и во время войны. Поэтому мы постоянно говорим нашим партнерам – нужно увеличивать давление на Россию, чтобы она покинула территорию нашей страны. Потому что это, в частности, приводит к гуманитарной катастрофе. В предыдущие "ковидные" годы не было раннего скрининга онкологических болезней, сердечно-сосудистых заболеваний. Такая же ситуация и во время войны. Это приведет к тому, что через пять – семь лет у нас будет еще и бум онкологических, определенных инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. А это и туберкулез, и вирусный гепатит", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)