ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за войны через пять – семь лет в Украине будет бум онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний – Ляшко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: После войн всегда были масштабные вспышки инфекционных заболеваний
Ляшко: После войн всегда были масштабные вспышки инфекционных заболеваний
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Из-за войны с Россией через пять – семь лет в Украине возрастет количество людей с онкологическими, инфекционными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом в опубликованном 6 июня интервью "Телеграфу" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Там, где идут боевые действия, – например, сейчас это активно происходит в Северодонецке – скорая помощь точно не будет курсировать по городу. И люди, которые там остались, с инфарктом или инсультом, подвергаются опасности из-за того, что несвоевременно получают помощь. В Херсонской, Запорожской областях мы отмечаем отсутствие лекарственных препаратов. То, что нам удалось завезти, – это сегодняшний запас, но препараты, которые снижали артериальное давление, заменяли гормоны щитовидной железы, инсулин, заканчиваются. В таких случаях болезнь у человека прогрессирует", – подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что отсутствие воды в ряде населенных пунктов приведет к появлению группы кишечных инфекций, в том числе холеры.

"После войн всегда были масштабные вспышки инфекционных заболеваний. Иногда это происходит и во время войны. Поэтому мы постоянно говорим нашим партнерам – нужно увеличивать давление на Россию, чтобы она покинула территорию нашей страны. Потому что это, в частности, приводит к гуманитарной катастрофе. В предыдущие "ковидные" годы не было раннего скрининга онкологических болезней, сердечно-сосудистых заболеваний. Такая же ситуация и во время войны. Это приведет к тому, что через пять – семь лет у нас будет еще и бум онкологических, определенных инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. А это и туберкулез, и вирусный гепатит", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Оккупанты, в частности, уничтожают гражданскую инфраструктуру, обстреливая сети водоснабжения, газопроводы, подстанции.

В начале мая Украина получила инновационную технологию по производству питьевой воды в зонах гуманитарных катастроф.

Теги: Россия, Украина, гепатит, скорая помощь, туберкулез, война России против Украины, онкология, болезнь, холера, здравоохранение, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нравится не нравится, НАТО расширяется". Галкин на концерте в Израиле высмеял Скабееву и Соловьева. Видео
"Нравится не нравится, НАТО расширяется". Галкин на концерте в Израиле высмеял Скабееву и Соловьева. Видео
"У тебя ведь карьера". Осадчая рассказала, кто из российских артистов посоветовал Ани Лорак молчать о нападении РФ на Украину
"У тебя ведь карьера". Осадчая рассказала, кто из российских артистов посоветовал Ани Лорак молчать о нападении РФ на Украину
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Країна істот із прищатими душами і гнилими ротами". Кукуюк прочитал стихотворение о России
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Мы знаем, что здесь временно, но ребенок должен двигаться вперед". Тоня Матвиенко сообщила, что ее дочь пошла в школу в Великобритании
"Жить в Раше это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
alyona alyona вышла на Марш матерей в Чехии
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
"Бред от первого до последнего слова". Макаревич посмеялся над российскими журналистами, заявившими, что он "пострадал от западных санкций"
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, вы спасаете будущее Украины
Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Галкин показал, сколько зрителей пришло на его концерт в рамках израильского тура, и снял селфи
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
Свитолина попросила Европу помочь восстановить разрушенную российскими оккупантами базу футбольного клуба "Металлист 1925" под Харьковом
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Выглядит обалденно!" 55-летняя Хайек показала, как отрывалась на концерте, танцуя в зале. Видео
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Ты начинаешь по-новому чувствовать, ценить и проживать свою жизнь". Мозговая поделилась рассуждениями о страхе
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
"Фея", "Хорошая девочка". 52-летняя Лопес засветила зону декольте. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Макаревич показал, как записывает новую песню. Фото
Кунаки показала младшего брата
Кунаки показала младшего брата
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (320693)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (101111)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (78427)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (68925)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (47465)
6
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (46567)
7
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (34726)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (22298)
 
 
 
 