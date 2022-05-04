Украина получила инновационную технологию по производству питьевой воды в зонах гуманитарных катастроф

"Теперь для производства гигиенически безопасной питьевой воды можно использовать даже воду из природных водоемов – рек, прудов, ручьев – или техническую воду и сделать ее пригодной к питью за считанные секунды", – рассказал внефракционный народный депутат Олесь Довгий, инициировавший поставки систем BASOQUELL 807 в Украину.
Дезинфекционное средство позволяет очистить воду и емкости, в которых она перевозится и хранится. Технология дает возможность очищать биологические и вирусные загрязнения, повышает ее качество и разрушает биопленку.
Регионы Украины, пострадавшие от вторжения РФ, смогут получить 12 млн литров чистой воды. Технология очищения и средства реализации будут переданы в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, которая распределит их.
По данным ЮНИСЕФ, 4,6 млн украинцев не имеют доступа к питьевой воде в результате вторжения РФ. Большие города Донецкой и Луганской областей отрезаны от поставок воды. В начале марта в Сумах и Чернигове были перебои с водой, пострадала система водоснабжения Харькова.
"Маленькие дети, живущие в зонах конфликтов, в 20 раз чаще умирают от диарейных заболеваний от потребления опасной воды, чем от прямого насилия в результате войны. Где бы они ни находились, доступ детей к воде не должен быть под угрозой из-за войны – для детей это вопрос жизни и смерти", – сказал глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру, обстреливая сети водоснабжения, газопроводы, подстанции.
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом 4 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.