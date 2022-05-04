Украина получила инновационную технологию по производству питьевой воды в зонах гуманитарных катастроф

Технология позволяет техническую воду, а также воду из пресных водоемов сделать пригодной для питья Фото: depositphotos.com

"Теперь для производства гигиенически безопасной питьевой воды можно использовать даже воду из природных водоемов – рек, прудов, ручьев – или техническую воду и сделать ее пригодной к питью за считанные секунды", – рассказал внефракционный народный депутат Олесь Довгий, инициировавший поставки систем BASOQUELL 807 в Украину.

Дезинфекционное средство позволяет очистить воду и емкости, в которых она перевозится и хранится. Технология дает возможность очищать биологические и вирусные загрязнения, повышает ее качество и разрушает биопленку.

Регионы Украины, пострадавшие от вторжения РФ, смогут получить 12 млн литров чистой воды. Технология очищения и средства реализации будут переданы в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, которая распределит их.

По данным ЮНИСЕФ, 4,6 млн украинцев не имеют доступа к питьевой воде в результате вторжения РФ. Большие города Донецкой и Луганской областей отрезаны от поставок воды. В начале марта в Сумах и Чернигове были перебои с водой, пострадала система водоснабжения Харькова.

"Маленькие дети, живущие в зонах конфликтов, в 20 раз чаще умирают от диарейных заболеваний от потребления опасной воды, чем от прямого насилия в результате войны. Где бы они ни находились, доступ детей к воде не должен быть под угрозой из-за войны – для детей это вопрос жизни и смерти", – сказал глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

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