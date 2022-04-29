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Кличко: Киев помог Ирпеню возобновить централизованное водоснабжение

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Виталий Кличко: В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено и ситуация была критической
Виталий Кличко: В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено и ситуация была критической
Фото: kyivcity.gov.ua

Город Ирпень в Киевской области теперь соединен с водопроводной системой столицы, и вода в него будет поставляться со столичных водопроводных станций. Сегодня в пригороде столицы возобновили централизованное водоснабжение. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время запуска системы в Ирпене, сообщил официальный портал Киева.

"Киев продолжает помогать городам Киевской области, которые пострадали от варварства оккупантов и потерпели наибольшие разрушения. В результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено и ситуация была критической. К работам по восстановлению системы приступили сразу же после освобождения города. Совместными усилиями специалистов "Киевводоканала", "Ирпеньводоканала", "Житомирводоканала" и организаций-подрядчиков проложили водопровод от столицы до города Ирпень. Работы осуществлялись благодаря финансированию Международного комитета Красного Креста в Украине", – сообщил мэр Киева.

В КГГА отметили, что для водоснабжения Ирпеня проложили две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм и протяженностью 7 км, а также обустроили водопроводные колодцы. Трубопроводы снабжали большими барабанами, что существенно сократило скорость монтажа, сообщили в пресс-службе.

"7 км труб, чтобы подключиться к водопроводной системе Киева, проложили очень оперативно – за 18 дней. Подземные коммуникации в Ирпене практически не были повреждены. От действий оккупантов пострадали насосные и водозаборные станции "Ирпеньводоканала". Благодаря помощи в Ирпене удалось оперативно возобновить работу централизованной системы водоснабжения. И в городе уже есть качественная питьевая вода", – рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Общий бюджет работ по восстановлению водоснабжения составил около 20 млн грн, сообщили представители Международного комитета Красного Креста в Украине. МкКК поможет Буче и другим пострадавшим городам Киевской агломерации в том числе с поставками химикатов для очистки воды и приобретением станций.

"Киев сегодня располагает всеми техническими мощностями для поставки воды в близлежащие населенные пункты. Мы готовы помогать всем, чем можем, чтобы решить проблему нехватки качественной питьевой воды в пригородах. А также помогать техникой, специалистами для других восстановительных работ, логистикой, чтобы быстрее восстановить жизнь в городах возле столицы, принявших удар и пострадавших от действий оккупантов", – заявил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры (115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены) – 71% от территории города, подчеркнуло в Facebook местное информационное агентство ITV. В частности, оккупанты обстреляли четыре учебные заведения и три учреждения здравоохранения.

На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд. Об этом 19 апреля сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня, экс-мэр города Владимир Карплюк.

Теги: Виталий Кличко, КГГА, водоснабжение, вода, помощь, Киевводоканал, Ирпень, питьевая вода, война России против Украины, Владимир Карплюк, инфраструктура
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