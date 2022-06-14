Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

"Сегодня наш комитет единогласно поддержал правительственный законопроект №7457. [...] Документ определяет полный цикл производства и обращения препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до предоставления лекарства пациенту. [...] Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект и принять его в первом чтении", – написал он.

Нардеп отметил, что "создается реестр медпрепаратов на основе каннабиса, на каждую единицу товара будет нанесен уникальный штрих-код", а отпускать такое лекарство будут "исключительно через е-рецепт".

"Сегодня легализация медицинского каннабиса актуальна, как никогда раньше. Препараты из конопли помогут спасти травмированную психику миллионов украинцев. Тысячи наших героев получили ранения, психологические травмы, посттравматическое стрессовое расстройство. Они должны иметь доступ к облегчению боли благодаря медпрепаратам на основе каннабиса", – объяснил Радуцкий.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования является профильным для данного законопроекта.