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Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

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Радуцкий отметил, что комитет единогласно поддержал законопроект
Радуцкий отметил, что комитет единогласно поддержал законопроект
Фото: Верховна Рада України / Facebook

14 июня комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал проект закона №7457 об использовании конопли (каннабиса) в медицинских, промышленных целях и в научно-технической деятельности. Об этом в Fаcebook сообщил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Сегодня наш комитет единогласно поддержал правительственный законопроект №7457. [...] Документ определяет полный цикл производства и обращения препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до предоставления лекарства пациенту. [...] Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект и принять его в первом чтении", – написал он.

Нардеп отметил, что "создается реестр медпрепаратов на основе каннабиса, на каждую единицу товара будет нанесен уникальный штрих-код", а отпускать такое лекарство будут "исключительно через е-рецепт".

"Сегодня легализация медицинского каннабиса актуальна, как никогда раньше. Препараты из конопли помогут спасти травмированную психику миллионов украинцев. Тысячи наших героев получили ранения, психологические травмы, посттравматическое стрессовое расстройство. Они должны иметь доступ к облегчению боли благодаря медпрепаратам на основе каннабиса", – объяснил Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/586852942963968

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования является профильным для данного законопроекта.

Контекст:

Кабмин Украины поддержал законопроект 7 июня. В Верховную Раду документ внесли 10 июня.

Пресс-служба Минздрава уточняла, что медицинский каннабис облегчает течение более 50 патологических состояний, среди которых: посттравматические стрессовые расстройства, в частности, полученные в результате военных действий; неврологические заболевания; заболевания пищеварительного тракта; хронические боли невропатического происхождения.

Кроме того, препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у людей с онкологическими заболеваниями.

Теги: медицина, здоровье, лекарства, конопля, комитет, законопроект, Михаил Радуцкий, нардеп
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