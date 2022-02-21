"Нивелирует риски использования не по назначению". Кабмин Украины опубликовал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Радуцкий: Даже не представляю, какие еще могут остаться аргументы у противников легализации Фото: Mihail Radutsky / Facebook

"В прошлом году парламенту не удалось с первой попытки принять закон, разрешающий оборот конопли в медицинских и научных целях. К сожалению, некоторые так и не поняли, что мы легализуем исключительно медицинские препараты, которые уже используются в соседних европейских странах. Законопроект был возвращен на доработку", – написал 18 февраля в Facebook народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что консультации между Минздравом и МВД по тексту документа продолжались несколько месяцев. Опубликована финальная редакция законопроекта. Основные изменения касаются усиления контроля за использованием помещений и объектов, предназначенных для деятельности по обороту конопли.

"В первой редакции законопроекта определить содержание тетрагидроканабинола (наркотической составляющей каннабиса) можно было в любой лаборатории. В новой – только в лабораториях, подчиненных Министерству внутренних дел. Деятельность по культивированию конопли с высоким уровнем тетрагидроканабинола проводится исключительно в условиях закрытого грунта, то есть в теплицах, что гарантирует более высокий уровень контроля", – пояснил нардеп.

Законопроект предполагает, что для использования каннабиса в научных целях нужно получить лицензию от Нацполиции.

"Последняя редакция правительственного законопроекта максимально нивелирует риски использования медицинского каннабиса не по назначению. Даже не представляю, какие еще могут остаться аргументы у противников легализации", – подчеркнул Радуцкий.

По его информации, легализации медицинского каннабиса ожидают около 2 млн украинцев, это пациенты с эпилепсией, онкологией, люди, нуждающиеся в паллиативной помощи, и лица с посттравматическим стрессовым расстройством.