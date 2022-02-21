"Нивелирует риски использования не по назначению". Кабмин Украины опубликовал законопроект о легализации медицинского каннабиса

"В прошлом году парламенту не удалось с первой попытки принять закон, разрешающий оборот конопли в медицинских и научных целях. К сожалению, некоторые так и не поняли, что мы легализуем исключительно медицинские препараты, которые уже используются в соседних европейских странах. Законопроект был возвращен на доработку", – написал 18 февраля в Facebook народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Он отметил, что консультации между Минздравом и МВД по тексту документа продолжались несколько месяцев. Опубликована финальная редакция законопроекта. Основные изменения касаются усиления контроля за использованием помещений и объектов, предназначенных для деятельности по обороту конопли.
"В первой редакции законопроекта определить содержание тетрагидроканабинола (наркотической составляющей каннабиса) можно было в любой лаборатории. В новой – только в лабораториях, подчиненных Министерству внутренних дел. Деятельность по культивированию конопли с высоким уровнем тетрагидроканабинола проводится исключительно в условиях закрытого грунта, то есть в теплицах, что гарантирует более высокий уровень контроля", – пояснил нардеп.
Законопроект предполагает, что для использования каннабиса в научных целях нужно получить лицензию от Нацполиции.
"Последняя редакция правительственного законопроекта максимально нивелирует риски использования медицинского каннабиса не по назначению. Даже не представляю, какие еще могут остаться аргументы у противников легализации", – подчеркнул Радуцкий.
По его информации, легализации медицинского каннабиса ожидают около 2 млн украинцев, это пациенты с эпилепсией, онкологией, люди, нуждающиеся в паллиативной помощи, и лица с посттравматическим стрессовым расстройством.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности №5596 внесли в Раду 2 июня 2021 года. 13 июля парламент не смог принять документ в первом чтении. Проект закона отправили на доработку 240 голосами.
Его инициаторы – группа нардепов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", а также внефракционные парламентарии. Как сообщала соавтор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, законопроект предусматривает, что будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем внедрения электронного реестра всех препаратов, отпуска исключительно по электронным рецептам от врача, лицензирования любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, а также отчетности и представления информации контролирующим органам.
Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.
В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.
В ноябре 2020 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.
В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в которую включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали за, Украина воздержалась.
В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.