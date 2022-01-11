Минздрав Украины планирует в ближайшие месяцы подать в Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса

По словам Комариды, система контроля за наркосодержащими препаратами в Украине уже давно и эффективно работает, а с 2022 года она будет усовершенствована.

"Мы планируем подать его [законопроект] как можно скорее на рассмотрение Верховной рады, в первом квартале 2022 года – так точно. Затягивать с этим мы не намерены. Мы этот законопроект запустили в работу не ради процесса, а ради результата. И мы сделаем все необходимое, чтобы его достичь", – заявил он.