ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины планирует в ближайшие месяцы подать в Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медицинская марихуана в Украине пока не легализирована
Медицинская марихуана в Украине пока не легализирована
Фото: depositphotos.com

Минздрав Украины разработал законопроект о легализации медицинского каннабиса, его планируют внести в парламент в ближайшие месяцы. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида в комментарии "РБК-Украина", который был опубликован 11 января.

По словам Комариды, система контроля за наркосодержащими препаратами в Украине уже давно и эффективно работает, а с 2022 года она будет усовершенствована.

"Мы планируем подать его [законопроект] как можно скорее на рассмотрение Верховной рады, в первом квартале 2022 года – так точно. Затягивать с этим мы не намерены. Мы этот законопроект запустили в работу не ради процесса, а ради результата. И мы сделаем все необходимое, чтобы его достичь", – заявил он.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности №5596 внесли в Раду 2 июня. 13 июля парламент не смог принять документ в первом чтении. Проект закона отправили на доработку 240 голосами.

Его инициаторы – группа нардепов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", а также внефракционные парламентарии. Как сообщала соавтор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, законопроект предусматривает, что будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем внедрения электронного реестра всех препаратов, отпуска исключительно по электронным рецептам от врача, лицензирования любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, а также отчетности и представления информации контролирующим органам.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

В ноябре 2020 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в которую включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали за, Украина воздержалась.

В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Украина, марихуана, законопроект, Минздрав
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-возлюбленная Козловского Рамина надела плавки с вырезами на лобке
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-возлюбленная Козловского Рамина надела плавки с вырезами на лобке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (354365)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (143376)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась голой (50527)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (30421)
5
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (30181)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (26901)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (26232)
8
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (24536)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS