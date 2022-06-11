В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса

Текст законопроекта "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" по состоянию на 11 июня отсутствует.

Инициатором документа указаны Кабинет Министров Украины и премьер-министр Денис Шмыгаль.

На данный момент проект закона находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.

Кабмин Украины поддержал законопроект 7 июня.

Пресс-служба Минздрава уточняла, что медицинский каннабис облегчает течение более 50 патологических состояний, среди которых:

Кроме того, препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у людей с онкологическими заболеваниями.

Контекст:

Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).

Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес президент Украины Владимир Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.

По информации Офиса президента Украины на октябрь 2020 года, не менее 2 млн украинцев нуждались в таких препаратах.