"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса

Макс Барских: Когда легкие вещества уже бездействуют или становятся привычкой, человек начинает искать что-то другое Фото предоставлено командой Макс Барских

По словам артиста, впервые он попробовал наркотики в клубе.

"Это был клубный отдых после концертов в разных городах. То, что казалось феерией, в конце концов переросло в кое-что угрожающее. Вскоре понимаешь, что портятся настроение и здоровье, ты начинаешь чувствовать зависимость. Я быстро понял, что наркотики – не то, что помогает писать песни, и справился с этим", – завил артист.

По словам Барских, для этого ему пришлось отказаться от общения с некоторыми людьми.

"Когда легкие вещества уже бездействуют или становятся привычкой, человек начинает искать что-то другое. Путь к настоящей эйфории и сильным ощущениям не в том, чтобы убиться наркотиками или напиться и забыть о себе, а в том, чтобы уметь общаться с собой. В этом – выход. Если ты честен с собой и признаешь свои ошибки, то можешь работать с этим. Так ты становишься лучше, тебе не нужен допинг", – считает Барских.

Он также прокомментировал легализацию каннабиса.

"Сегодня во многих странах используется применение каннабиса в медицинских целях. Это очищенная "травка", от нее не возникает зависимость и, в принципе, нет тех ощущений, которые вызывает необработанная. Употребление медицинского каннабиса возможно по рецепту: для предотвращения боли, расслабления, для взрослых и зрелых людей, испытывающих депрессию. Но я думаю, это не выход. Выход в том, чтобы следить и уметь общаться с собой", – подытожил певец.