Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
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"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса

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Макс Барских: Когда легкие вещества уже бездействуют или становятся привычкой, человек начинает искать что-то другое
Макс Барских: Когда легкие вещества уже бездействуют или становятся привычкой, человек начинает искать что-то другое
Фото предоставлено командой Макс Барских

Украинский певец Макс Барских в интервью изданию "Отдохни" рассказал, как стал наркозависимым. Команда артиста в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", назвала это интервью певца "одним из самых откровенных за последние годы".

По словам артиста, впервые он попробовал наркотики в клубе.

"Это был клубный отдых после концертов в разных городах. То, что казалось феерией, в конце концов переросло в кое-что угрожающее. Вскоре понимаешь, что портятся настроение и здоровье, ты начинаешь чувствовать зависимость. Я быстро понял, что наркотики – не то, что помогает писать песни, и справился с этим", – завил артист.

По словам Барских, для этого ему пришлось отказаться от общения с некоторыми людьми.

"Когда легкие вещества уже бездействуют или становятся привычкой, человек начинает искать что-то другое. Путь к настоящей эйфории и сильным ощущениям не в том, чтобы убиться наркотиками или напиться и забыть о себе, а в том, чтобы уметь общаться с собой. В этом – выход. Если ты честен с собой и признаешь свои ошибки, то можешь работать с этим. Так ты становишься лучше, тебе не нужен допинг", – считает Барских.

Он также прокомментировал легализацию каннабиса.

"Сегодня во многих странах используется применение каннабиса в медицинских целях. Это очищенная "травка", от нее не возникает зависимость и, в принципе, нет тех ощущений, которые вызывает необработанная. Употребление медицинского каннабиса возможно по рецепту: для предотвращения боли, расслабления, для взрослых и зрелых людей, испытывающих депрессию. Но я думаю, это не выход. Выход в том, чтобы следить и уметь общаться с собой", – подытожил певец.

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".

Теги: медицина, здоровье, наркотики, допинг, Макс Барских, певец, зависимость
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