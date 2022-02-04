Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2022
 
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"В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео

 
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Барских: В свое время я выбрал жизнь
Барских: В свое время я выбрал жизнь
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 4 февраля на своем канале в YouTube презентовал клип на свой новый трек под названием No Exit, в котором рассказывают свою историю употребления допингов. Видеоработа является частью его авторского социального проекта Recycling.

В релизе отмечается, что режиссером видео является Алан Бадоев и Trent Pazl, а все образы героев взяты из дебютной коллекции бренда артиста Industrial Habits by Nick Vangard.

"В наше время музыка, фешен, кино часто романтизируют наркотики, создавая вокруг них ореол таинственности, особого настроения и предводителя желанных вечеринок. Все больше я слышу, как в обществе обсуждают разделение на более или менее сильные наркотики, тот или иной эффект от них. Для меня они все – одинаковы, так как в конце всегда наступает пустота. В свое время я выбрал жизнь и смог отказаться от псевдоудовольствий. Это было одно из лучших решений, которым я горжусь", – заявил певец.

ВИДЕО
Видео: Max Barskih / YouTube
Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".

Теги: наркотики, клип, Алан Бадоев, Макс Барских, певец, трек
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