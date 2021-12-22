  Макс Барских рассказал британскому журналу Wonderland о своем первом треке и почему перестал спешить

Поводом для интервью стала композиция Макса Барских Just Fly, которую он придумал в 2014 году, но она ждала премьеры семь лет.
В интервью британскому журналу артист также рассказал, что пандемия коронавируса значительно повлияла на тематику его песен, так как у него произошла переоценка ценностей. По словам певца, он перестал спешить и "научился быть в моменте".
Также Макс Барских рассказал, что свою первую песню самостоятельно записал в 13 лет.
Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".
Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".