Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы

Макс Барских: Ненормально, когда родители дерутся и унижают друг друга, когда ремень или тумаки становятся весомым аргументом в воспитании ребенка Фото предоставлено командой Макса Барских

В интервью Макс Барских в том числе рассказал о рукоприкладстве в своей семье со стороны отца.

"Это происходило по разным причинам: плохие оценки в школе, бардак в моей комнате. Особенного повода не требовалось. И на тот момент мне это не казалось чем-то удивительным и необычным. При похожих обстоятельствах росли многие мои одногодки. Такая нездоровая постсоветская традиция, которая передавалась из поколения в поколение", – поделился он воспоминаниями.

По словам певца, позже он осознал, что это ненормально.

"Ненормально, когда родители дерутся и унижают друг друга, когда ремень или тумаки становятся весомым аргументом в воспитании ребенка. Ненормально, когда окружающие видят это, но закрывают глаза и замалчивают, потому что это "не их дело". Ненормально, когда в современном мире апеллируют словами "бьет или обижает – значит, любит, просто любовь бывает разная". Это ненормально. Это не про любовь. Это про насилие физическое и психологическое", – считает он.

Певец признался, что не держит сейчас зла на отца и с любовью относится к матери.

"Не люблю слово "грех". Для меня это догма. Отголосок психологического прессинга. Ты родился – и ты уже грешный. Родился, чтобы страдать. Я с этим совершенно не согласен. Я бы ничего не добавлял и не переписывал, ибо не мне судить о слабостях других. Для меня главная заповедь – не убий. Никто не имеет права посягать на чужую жизнь. А другие заповеди и грехи… Каждый имеет право делать так, как ему подсказывают его совесть, сердце, интуиция. Другое дело, что "касса – у выхода". И на ней все равно придется рассчитаться", – подчеркнул артист.

Резюмируя, он признался, что считает своей привилегией возможность говорить на такие темы публично и быть услышанным.

"Я выбираю возможность делиться своими мыслями, формируя из них искусство. Меньше соцсетей и больше диалогов! Уже в этом году открывается мое новое арт-медиа-пространство. В нем я буду много экспериментировать и говорить на неудобные темы через музыку, поэзию, картины", – подытожил он.

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