Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия

Макс Барских: Это наша с вами победа Фото: max_barskih / Instagram

"Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа", – написал он.

Церемония вручения премии проходила в Будапеште (Венгрия). Это вторая награда Макса Браских в этой номинации – первую победу артист одержал в 2010-м году, отмечается в релизе, который команда артиста предоставила изданию "ГОРДОН".

Барских прилетел на награждение из Лос-Анджелеса, а после награждения улетел в Лондон, где 21 ноября у него запланирован концерт.

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