Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия

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Макс Барских: Это наша с вами победа
Макс Барских: Это наша с вами победа
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских стал лучшим русскоязычным исполнителем по версии MTV Россия на церемонии награждения MTV Europe Music Awards. Об этом артист сообщил 14 ноября на своей странице в Instagram.

"Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа", – написал он.

Церемония вручения премии проходила в Будапеште (Венгрия). Это вторая награда Макса Браских в этой номинации –  первую победу артист одержал в 2010-м году, отмечается в релизе, который команда артиста предоставила изданию "ГОРДОН".

Барских прилетел на награждение из Лос-Анджелеса, а после награждения улетел в Лондон, где 21 ноября у него запланирован концерт.

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".

В марте 2021 году артист презентовал совместное видео с российской певицей Zivert на трек Bestseller. 

В 2014 году после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума, который состоялся 16 марта того же года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

После начала российской агрессии ряд украинских исполнителей отказались ездить на гастроли в страну-агрессор, в то же время некоторые артисты продолжают гастролировать по России и даже переехали жить в эту страну.

Написавший заявление об отставке Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина не может запретить украинским исполнителям ездить зарабатывать в Россию, тут вопрос только в том, как общество будет относиться к таким артистам. "Мы знаем артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но, с другой стороны, мы не можем запретить Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, выступать в Москве. Это их дело", – сказал министр. 

Теги: Россия, Макс Барских, певец
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