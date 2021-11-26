  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео

"Эта песня для меня особенная. Она – про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", – прокомментировал премьерный трек артист.
Автором ролика стал украинский режиссер Алан Бадоев.
"Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне. В Tequila Sunrise, как никогда ранее, на первый план выходит хореография", – объяснил он концепцию клипа.
Во время постановки танцев Бадоев и Барских сотрудничали с хореографом Анастасией Харченко.
Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".
Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".