  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео

Макс Барских: Эта песня для меня особенная. Она про магнетизм между людьми Фото предоставлено командой Макса Барских

"Эта песня для меня особенная. Она – про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", – прокомментировал премьерный трек артист.

Автором ролика стал украинский режиссер Алан Бадоев.

"Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне. В Tequila Sunrise, как никогда ранее, на первый план выходит хореография", – объяснил он концепцию клипа.

Во время постановки танцев Бадоев и Барских сотрудничали с хореографом Анастасией Харченко.

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Видео: Max Barskih / YouTube