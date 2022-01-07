Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
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"Ого-го!", "Как не смотреть туда?" Макс Барских позировал в узких плавках на пляже в Майами

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Макс Барских: Всем солнечного настроения
Макс Барских: Всем солнечного настроения
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 6 января разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с нижнего ракурса в черных узких плавках на пляже в Майами (США).

"Всем солнечного настроения", – написал он.

"Как не смотреть туда?" – отреагировали подписчики.

"Что выросло, то выросло", – прокомментировали снимок поклонницы.

"Ого-го!" – оценили фото артиста пользователи сети.

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".

Теги: Майами, пляж, Макс Барских, певец
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