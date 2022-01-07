"Ого-го!", "Как не смотреть туда?" Макс Барских позировал в узких плавках на пляже в Майами

"Всем солнечного настроения", – написал он.

"Как не смотреть туда?" – отреагировали подписчики.

"Что выросло, то выросло", – прокомментировали снимок поклонницы.

"Ого-го!" – оценили фото артиста пользователи сети.

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Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на украинском "Новом канале".