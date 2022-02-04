  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео

Люленов: Я рад, что сейчас можно честно высказаться о таких вещах и тебя поймут правильно Фото предоставлено командой Люленова

В релизе отмечается, что артист посвятил песню первому поцелую, который случился по пьяни, и назвал песню автобиографической.

"Когда я был подростком, такие темы были табу. В обществе о подобных историях старались умалчивать. Вообще было не принято хотя бы немножечко посмеяться над собой. Я рад, что сейчас все изменилось – можно честно высказаться о таких вещах и тебя поймут правильно", – рассказал он.

ВИДЕО Видео: Ваня Люленов / YouTube