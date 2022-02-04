  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео

В релизе отмечается, что артист посвятил песню первому поцелую, который случился по пьяни, и назвал песню автобиографической.
"Когда я был подростком, такие темы были табу. В обществе о подобных историях старались умалчивать. Вообще было не принято хотя бы немножечко посмеяться над собой. Я рад, что сейчас все изменилось – можно честно высказаться о таких вещах и тебя поймут правильно", – рассказал он.
Люленов стал известен после того, как возглавляемая им молдавская команда "Стояновка" дважды победила в шоу "Лига смеха". Коллектив был создан в 2013 году, а своим названием обязан селу, откуда родом его участники. После распада команды ее участники вернулись в Молдову, а Люленов строит карьеру в Украине.