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01 октября, 2021
 
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Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе

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Люленов признался, что отказался от помощи, предложенной Зеленским
Люленов признался, что отказался от помощи, предложенной Зеленским
Фото: ivanliulenov / Instagram

Капитан распавшейся молдавской команды "Стояновка", которая принимала участие в шоу "Лига смеха" на "1+1", певец и актер Иван Люленов отказался от помощи, которую ему предложил экс-ведущий этого проекта Владимир Зелеснкий уже в статусе украинского президента. Об этом Люленов рассказал 1 октября в программе ЖВЛ, которая вышла на "1+1".

"Мы выступали на корпоративе, где был Владимир Александрович уже как президент. Он говорит: "Помощь надо?" Я говорю: "Да нет. Все нормально". Пришел, ребятам рассказал, а они: "Блин, что ты сделал?" – рассказал Люленов.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Люленов стал известен после того, как возглавляемая им молдавская команда "Стояновка" дважды победила в шоу "Лига смеха". Коллектив был создан в 2013 году, а своим названием обязан селу, откуда родом участники команды. После распада команды ее участники вернулись в Молдову, а Люленов строит карьеру в Украине.

"Лига смеха" – проект студии "Квартал 95", художественным руководителем которой до победы на президентских выборах в 2019 году был Владимир Зеленский. Он официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. 

Теги: Владимир Зеленский, актер, студия Квартал 95, Лига смеха, Иван Люленов
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