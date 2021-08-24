"Не в обиду папе, ты – копия мамы", " Предки – зачет". Капитан "Стояновки" Люленов показал своих родителей

В публикации артист сообщил, что у его брата Григория Люленова родился сын.

"Поздравляем с пополнением. Любим, ценим, ждем встречи", – написал Иван Люленов.

"Не в обиду папе, ты – копия мамы", – отреагировали на фото подписчики.

"Предки – зачет", – оценили фото пользователи сети.

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Контекст:

Люленов стал известен после того, как возглавляемая им молдавская команда "Стояновка" дважды победила в шоу "Лига смеха". Коллектив был создан в 2013 году, а своим названием обязан селу, откуда родом участники команды.

Об участии Люленова в шоу "Танцы со звездами" стало известно 28 июля.