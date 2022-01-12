Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2022
 
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"Хочу, чтобы ответили за это". Трансгендерная певица из "Фабрики звезд" обвинила Могилевскую, Бадоева и Барских в издевательствах

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Zi Fa&aacute;melu начинала карьеру как певец Борис Апрель
Zi Faámelu начинала карьеру как певец Борис Апрель 
Фото: zifaamelu / Instagram

Украинская трансгендерная певица Zi Faámelu, ранее известная как Зианджа, а в прошлом – Борис Апрель, 11 января в Instagram Stories обвинила в издевательствах над собой украинских знаменитостей, в числе которых назвала певицу Наталью Могилевскую, режиссера Алана Бадоева и певца Макса Барских.

Артистка уточнила, что речь идет о событиях, которые происходили в 2008 году, во время ее участия в шоу "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".

По словам певицы, сперва украинский режиссер Алан Бадоев снял для нее совсем не тот клип на песню "Космос прием", о котором они договаривались.

"С клипа и произошел раскол. Должен был получиться абсолютно другой клип, а вышел треш. Все знали, почему так делалось, но молчали", – написала Zi Faámelu.

Она завила, что все происходило так из-за того, что Бадоев и Могилевская считали ее конкурентом другого участника проекта – известного сейчас артиста Макса Барских.

Скриншот: zifaamelu / Instagram
Скриншот: zifaamelu / Instagram

Zi Faámelu написала, что сам Макс Барских однажды вылил ей в лицо горячий чай и обозвал "педиком".

Скриншот: zifaamelu / Instagram
Скриншот: zifaamelu / Instagram

Zi Faámelu также вспомнила, что "известные стилисты" убедили ее принимать таблетки для похудения, считая, что у нее есть лишний вес.

Скриншот: zifaamelu / Instagram
Скриншот: zifaamelu / Instagram

Артистка упомянула и наставницу этого шоу, певицу Наталью Могилевскую. 

"Могилевская отпускала комментарии в мою сторону, как только у меня появлялись щечки", – заявила Zi Faámelu.

Скриншот: zifaamelu / Instagram
Скриншот: zifaamelu / Instagram

"Я хочу, чтобы все, кто причинил мне боль, ответили за это", – подытожила артистка.

Скриншот: zifaamelu / Instagram
Скриншот: zifaamelu / Instagram

Контекст:

Zi Faámelu начинала карьеру как певец Борис Апрель (настоящая фамилия – Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" (2008) и "Фабрика звезд. Суперфинал" (2010) на "Новом канале".

В 2018 году он принимал участие в вокальном шоу "Голос країни 8" на "1+1" как певица Зианджа, которая по результатам зрительского голосования покинула проект после первого прямого эфира.

В конце февраля 2020 года певица Зианджа на своей странице в Instagram анонсировала новое сценическое имя, представившись Zi Faámelu. "Новое десятилетие. Новое приключение. Новая музыка", – объяснила она свое решение.

В конце 2021 года артистка заявила, что не делала операций по смене пола, как якобы об этом все думали. "В своем заявлении в 2014 году я сказала, что "решилась на это", имея в виду каминг-аут как трансгендерная девушка. Украинская пресса и ТВ все перекрутили. Я нужна им только тогда, когда мое имя на слуху. На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала", – написала тогда она. 

Теги: скандал, Алан Бадоев, Наталья Могилевская, Макс Барских, Зианджа, Борис Апрель
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