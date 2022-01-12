"Хочу, чтобы ответили за это". Трансгендерная певица из "Фабрики звезд" обвинила Могилевскую, Бадоева и Барских в издевательствах

Артистка уточнила, что речь идет о событиях, которые происходили в 2008 году, во время ее участия в шоу "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".

По словам певицы, сперва украинский режиссер Алан Бадоев снял для нее совсем не тот клип на песню "Космос прием", о котором они договаривались.

"С клипа и произошел раскол. Должен был получиться абсолютно другой клип, а вышел треш. Все знали, почему так делалось, но молчали", – написала Zi Faámelu.

Она завила, что все происходило так из-за того, что Бадоев и Могилевская считали ее конкурентом другого участника проекта – известного сейчас артиста Макса Барских.

Скриншот: zifaamelu / Instagram

Zi Faámelu написала, что сам Макс Барских однажды вылил ей в лицо горячий чай и обозвал "педиком".

Скриншот: zifaamelu / Instagram

Zi Faámelu также вспомнила, что "известные стилисты" убедили ее принимать таблетки для похудения, считая, что у нее есть лишний вес.

Скриншот: zifaamelu / Instagram

Артистка упомянула и наставницу этого шоу, певицу Наталью Могилевскую.

"Могилевская отпускала комментарии в мою сторону, как только у меня появлялись щечки", – заявила Zi Faámelu.

Скриншот: zifaamelu / Instagram

"Я хочу, чтобы все, кто причинил мне боль, ответили за это", – подытожила артистка.

Скриншот: zifaamelu / Instagram