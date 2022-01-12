"Хочу, чтобы ответили за это". Трансгендерная певица из "Фабрики звезд" обвинила Могилевскую, Бадоева и Барских в издевательствах

Артистка уточнила, что речь идет о событиях, которые происходили в 2008 году, во время ее участия в шоу "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".
По словам певицы, сперва украинский режиссер Алан Бадоев снял для нее совсем не тот клип на песню "Космос прием", о котором они договаривались.
"С клипа и произошел раскол. Должен был получиться абсолютно другой клип, а вышел треш. Все знали, почему так делалось, но молчали", – написала Zi Faámelu.
Она завила, что все происходило так из-за того, что Бадоев и Могилевская считали ее конкурентом другого участника проекта – известного сейчас артиста Макса Барских.
Zi Faámelu написала, что сам Макс Барских однажды вылил ей в лицо горячий чай и обозвал "педиком".
Zi Faámelu также вспомнила, что "известные стилисты" убедили ее принимать таблетки для похудения, считая, что у нее есть лишний вес.
Артистка упомянула и наставницу этого шоу, певицу Наталью Могилевскую.
"Могилевская отпускала комментарии в мою сторону, как только у меня появлялись щечки", – заявила Zi Faámelu.
"Я хочу, чтобы все, кто причинил мне боль, ответили за это", – подытожила артистка.
Zi Faámelu начинала карьеру как певец Борис Апрель (настоящая фамилия – Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" (2008) и "Фабрика звезд. Суперфинал" (2010) на "Новом канале".
В 2018 году он принимал участие в вокальном шоу "Голос країни 8" на "1+1" как певица Зианджа, которая по результатам зрительского голосования покинула проект после первого прямого эфира.
В конце февраля 2020 года певица Зианджа на своей странице в Instagram анонсировала новое сценическое имя, представившись Zi Faámelu. "Новое десятилетие. Новое приключение. Новая музыка", – объяснила она свое решение.
В конце 2021 года артистка заявила, что не делала операций по смене пола, как якобы об этом все думали. "В своем заявлении в 2014 году я сказала, что "решилась на это", имея в виду каминг-аут как трансгендерная девушка. Украинская пресса и ТВ все перекрутили. Я нужна им только тогда, когда мое имя на слуху. На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала", – написала тогда она.