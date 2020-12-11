  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио

Украинская трансгендерная певица Zi Faámelu, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, 10 декабря на своем YouTube-канале презентовала композицию Undiscovered Animal – это вторая песня в репертуаре артистки после того, как в марте 2020 года она объявила о смене творческого псевдонима. "Я не позволю никому причинить тебе боль, детка", – анонсировала новую композицию в Instagram певица. Zi Faámelu является автором и композитором трека.
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