Zi Faámelu: Зианджа сменила имя

Украинская трансгендерная певица Зианджа стала вести микроблог под новым псевдонимом.

Украинская трансгендерная певица, известная как Зианджа, а в прошлом – Борис Апрель, сменила имя. На своей странице в Instagram она подписана как Zi Faámelu.

"Zi Faámelu. Новое десятилетие. Новое приключение. Новая музыка", – написала она в посте от 28 февраля.

Зианджа начинала карьеру как Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал". Он ушел со сцены 10 лет назад. В 2018 году Зианджа принимала участие в вокальном шоу "Голос країни 8" на "1+1". Она была в команде Потапа. По результатам зрительского голосования покинула проект после первого прямого эфира.